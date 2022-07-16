Pasifik Okyanusu Derinliklerinde İlginç Bir Canlı Keşfedildi

Bilim insanları Pasifik okyanusunun derinliklerinde yeni bir canlı keşfetti. Şimdi sıra bu canlının var olan bir türün farklı bir üyesi mi yoksa yeni bir tür mü olduğunu netleştirmekte.

Bilim ile ilgili enteresan noktalardan biri uzay hakkında denizler hakkında bildiğimizden daha çok şey bilmemiz. Denizlerin derinliklerinde ne olduğunu keşfetmek için çalışmalar devam ederken, sık sık ilginç canlılarla da karşılaşıyoruz.

İsmini Jules Verne'in Denizler Altında 20.000 Fersah adlı romanından alan Nautilus keşif aracı, Hawaii'nin batısında keşif çalışmalarına devam ediyor. Nautilus ekibi attığı bir tweet ile yeni "heyecan verici bir keşif" ifadesiyle bir deniz canlısının videosunu paylaştı.

3000 metre derinlikte görüntülendi

Bu dokungaç sistemiyle gezen ilginç canlı, Nautilus ekibinin kullandığı uzaktan kontrol edilen bir araçla denizin 3000 metre altında görüntülendi. Her ne kadar videoda bu deniz canlısının boyu tam olarak anlaşılamasa da uzunluğu 2 metreyi buluyor. Solumbellula sea pen adı verilen bu canlı, Hawaii'nin batısında yer alan Johnston atolünde keşfedildi.

Johnston atölünde yapılan çalışma 20 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalışmanın amacı ise bölgedeki biyoçeşitliliği keşfetmek olarak açıklandı. Nautilus, kâr amacı gütmeyen Ocean Exploration Trust bünyesinde çalışıyor. Organizasyonun amacı ise denizlerin biyolojik çeşitliliğini tanımlayabilmek ve korunmasına yardımcı olmak.

Nautilus gemisi derinlerde pek çok ilginç canlıyı görüntülemeyi de başardı. Bunların arasında ilginç ve nadir bir denizanası da yer alıyor. Araştırma ekibi, Pasifik'te bulunan geniş Solumbellula yayılmasının, denizlerdeki biyolojik çeşitliliği bizlere hatırlatma açısından önemli olduğunu söyledi. Denizlerin derinlikleri keşfedildikçe pek çok farklı canlı türü daha keşfedilecektir.