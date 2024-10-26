Patent belgelerinde, Realme'nin katlanabilir telefon tasarımı ortaya çıktı; manyetik menteşe ve ısı dağıtım mekanizması bulunuyor.

Realme, katlanabilir telefon pazarına giriş yapma hedefine yönelik çalışmalarını yeniden hızlandırıyor. Şirketin eski Hindistan sorumlusunun geçen yıl yaptığı paylaşımlar, potansiyel bir katlanabilir cihaz beklentisini artırmıştı.

Ancak şirketin pazarlama müdürü, katlanabilir telefon lansmanını ertelediklerini duyurarak, bunun nedeninin katlanabilir mekanizmanın dayanıklılığına dair endişeler olduğunu belirtmişti. Son günlerde Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi web sitesinde görülen yeni bir patent ise Realme'nin katlanabilir telefon üzerinde yeniden çalıştığını gösteriyor.

Realme'nin tasarımındaki öne çıkan özellikler

Patentte daha önceki tasarımlardan farklı olarak kitap şeklinde katlanabilen bir cihaz tasarımı öne çıkıyor. Tasarım, manyetik menteşe ile donatılmış ve iki yarısı arasında ısı transferini sağlamak için özel bir ısı dağıtım mekanizması içeriyor.

Realme, katlanabilir cihazların yaygın aşınma sorunlarına çözüm bulmaya odaklandığını belirtmiş olsa da henüz cihazın işlemci veya ekran özellikleri hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor. Realme’nin katlanabilir telefonunu ne zaman duyuracağı ise şimdiden merakla bekleniyor.