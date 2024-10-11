realme, bugüne kadarki ilk kablosuz kulaküstü kulaklığını duyurdu. TechLife Studio H1 isimli kulaklık, üstün özellikler vadediyor.

Çinli teknoloji devi realme'den dikkat çekici bir hamle geldi. Şirket, bugüne kadarki ilk kablosuz kulaküstü kulaklığını resmen duyurdu. "TechLife Studio H1" olarak isimlendirilen kulaklık, sahip olduğu özelliklerle tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Tasarım açısından alıştığımız bir yapıya sahip olan realme TechLife Studio H1, teknik özellikleriyle oldukça etkileyici. 40 mm'lik sürücülerle donatılan kulaküstü kulaklık, yüksek ses kalitesi vadeden Hi-Res LDAC sertifikasına sahip. Ayrıca bu kablosuz kulaküstü kulaklıkta hibrit gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Bu teknoloji, 43 dB'ye kadar olan arka plan gürültüsünü başarıyla ortadan kaldırıyor.

Karşınızda realme TechLife Studio H1

Metal çerçeveye sahip olan realme TechLife Studio H1, taşınabilirliği artırmak için katlanabilir şekilde dizayn edildi. Ayrıca bu kablosuz kulaküstü kulaklıklar, 70 saate kadar kullanım imkânı sunan oldukça büyük bataryalar ile donatıldı. Böylelikle kullanıcılar için oldukça konforlu bir deneyim sunulmuş olacak. Bu arada; TechLife Studio H1'in surround ses deneyimi sunacağını da belirtelim.

realme, TechLife Studio H1 için fiyat açıklaması yapmadı. Ancak şirket, 15 Ekim'de bu kablosuz kulaküstü kulaklık için bir lansman gerçekleştireceğini duyurdu. Lansmanın fiyat bilgisini de ortaya koyacağını düşünüyoruz.