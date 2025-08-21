Diablo'nun en büyük rakiplerinden Path of Exile 2, kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabilecek. Birkaç gün sürecek kampanya, tüm platformlarda geçerli olacak. Geliştirici ekip, kampanyaya paralel olarak büyük bir güncelleme yayımlayacak.

Geçtiğimiz yılın sonunda piyasaya sürülen ve video oyun dünyasında büyük beğeni kazanan Path of Exile 2 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip Grinding Gear Games, Path of Exile 2'nin ilk kez ücretsiz hâle getirileceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre oyun, geçici süreliğine de olsa ücretsiz olarak oynanabilecek.

Path of Exile 2, Diablo'nun en önemli rakiplerinden bir tanesi. Aksiyon RPG türündeki oyun, henüz erken erişim aşamasında olmasına rağmen oyuncular tarafından beğenildi. İşte Steam'deki fiyatı 29,99 dolar olan oyun, başlatılan kampanya kapsamında ücretsiz olarak oynanabilecek.

Path of Exile 2, 29 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz olacak

Yapılan resmî açıklamaya göre Path of Exile 2, 29 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz olacak. Oyuncular, bu kampanyadan PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için faydalanabilecekler. Etkinlik kapsamında Path of Exile 2'ye indirim yapılıp yapılmayacağı ise şimdilik belirsiz.

Bu arada; başlatılan kampanyayı önemli kılan başka bir husus daha var. Grinding Gear Games, kampanyaya paralel olarak oyunun yeni büyük içerik güncellemesini yayımlayacak. Bu güncelleme ile oyunun dördüncü bölümü ile büyük üçüncü ara bölümü dahil olacak. Oyunu ücretsiz olarak deneyimlerken en yeni içerikleri de görmüş olacaksınız...