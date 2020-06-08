PC Gaming Show 2020'nin Katılımcıları Belli Oldu

Bu haftanın oyun tutkunları açısından oldukça güzel geçmesi bekleniyor. Bunun nedeniyse tabii ki bu hafta gerçekleşecek olan PC Gaming Show 2020. İnternet üzerinden gerçekleşecek bu etkinlik, henüz başlamasına günler olduğu hâlde çok büyük ilgi görüyor. Aslında bu ilginin normal olduğunu söyleyebiliriz çünkü PC Gaming Show 2020, oyun coşkusunu bir an bile elden bırakacakmış gibi gözükmüyor.
Etkinliğe daha yakından bakmak gerekirse, 'özel fragmanlar, yeni oyunların ilk gösterimleri, duyurular ve röportajlar' ile geçecek PC Gaming Show 2020, oyun tutkunlarına unutamayacakları bir gün yaşatacak. Aralarında Surgeon Simulator 2'nin de bulunduğu 50'yi aşkın oyun, New Blood Interactive'den yeni fragman, Torchlight III hayranlarına özel bir sürpriz etkinlikte katılımcıları heyecanlandıracak kısımlardan sadece birkaçı.
PC Gaming Show 2020'ye katılacak şirketler şu şekilde:
- 2K Games (Mafia: Definitive Edition)
- Amazon Games (New World)
- Atlus
- Battlestate Games (Escape From Tarkov)
- Bossa Studios (Surgeon Simulator 2)
- Brace Yourself Games
- Coffee Stain Studios
- Dontnod Entertainment
- Funcom
- FJRD
- Frontier Developments
- Glumberland (Ooblets)
- Humble Games
- New Blood Interactive
- Merge Games
- Modus Games
- Mythical
- Perfect World (Torchlight III, Remnant: From the Ashes)
- The Wandering Band
- Rebellion
- Red Sails Team
- Rocketwerkz
- Rockfish Games (Everspace 2)
- SEGA
- Tripwire Interactive
- WolfEye Studios (Weird West)
- XSEED Games
- Yaza Games
Bunlarla birlikte sürpriz şirketler de etkinlikte yerini alacak. Etkinliği düzenleyen PC Gamer'dan Evan Lahti, basın açıklaması sırasında "Bu yılki PC Gaming Show ile oyuncuların oyun lansmanlarından bekledikleri üretim ve gösteri seviyesini yine sağlamak istedik. İnsanlara, sadece bazı video oyunlarla birlikte 2 saatlik bir Zoom görüşmesi göstermeyeceğiz. Bunun PC oyunları için eşsiz ve eğlenceli bir an olmasını istiyoruz" sözlerini kullandı.
PC Gaming Show'un geçtiğimiz yıllarda 700 kişilik salonlarda gerçekleştirilmesi göz önüne alındığında, internette yapılacak olan bu senenin etkinliği oldukça merak ediliyor. 13 Haziran 21.00'da gerçekleştirilecek olan PC Gaming Show 2020'ye YouTube, Twitch, Facebook veya Twitter üzerinden katılım sağlayabilirsiniz.