PC Gaming Show 2020'nin Katılımcıları Belli Oldu

Bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek olan PC Gaming Show 2020'de Atlus, SEGA ve XSEED Games gibi devler sahne alacak. Oyun tutkunlarının heyecanla beklediği bu etkinlik internet üzerinden gerçekleştirilecek. 13 Haziran'da sizler de etkinliğe katılım sağlayabilirsiniz.

Bu haftanın oyun tutkunları açısından oldukça güzel geçmesi bekleniyor. Bunun nedeniyse tabii ki bu hafta gerçekleşecek olan PC Gaming Show 2020. İnternet üzerinden gerçekleşecek bu etkinlik, henüz başlamasına günler olduğu hâlde çok büyük ilgi görüyor. Aslında bu ilginin normal olduğunu söyleyebiliriz çünkü PC Gaming Show 2020, oyun coşkusunu bir an bile elden bırakacakmış gibi gözükmüyor.

Etkinliğe daha yakından bakmak gerekirse, 'özel fragmanlar, yeni oyunların ilk gösterimleri, duyurular ve röportajlar' ile geçecek PC Gaming Show 2020, oyun tutkunlarına unutamayacakları bir gün yaşatacak. Aralarında Surgeon Simulator 2'nin de bulunduğu 50'yi aşkın oyun, New Blood Interactive'den yeni fragman, Torchlight III hayranlarına özel bir sürpriz etkinlikte katılımcıları heyecanlandıracak kısımlardan sadece birkaçı.

PC Gaming Show 2020'ye katılacak şirketler şu şekilde:

2K Games (Mafia: Definitive Edition)

Amazon Games (New World)

Atlus

Battlestate Games (Escape From Tarkov)

Bossa Studios (Surgeon Simulator 2)

Brace Yourself Games

Coffee Stain Studios

Dontnod Entertainment

Funcom

FJRD

Frontier Developments

Glumberland (Ooblets)

Humble Games

New Blood Interactive

Merge Games

Modus Games

Mythical

Perfect World (Torchlight III, Remnant: From the Ashes)

The Wandering Band

Rebellion

Red Sails Team

Rocketwerkz

Rockfish Games (Everspace 2)

SEGA

Tripwire Interactive

WolfEye Studios (Weird West)

XSEED Games

Yaza Games

Bunlarla birlikte sürpriz şirketler de etkinlikte yerini alacak. Etkinliği düzenleyen PC Gamer'dan Evan Lahti, basın açıklaması sırasında "Bu yılki PC Gaming Show ile oyuncuların oyun lansmanlarından bekledikleri üretim ve gösteri seviyesini yine sağlamak istedik. İnsanlara, sadece bazı video oyunlarla birlikte 2 saatlik bir Zoom görüşmesi göstermeyeceğiz. Bunun PC oyunları için eşsiz ve eğlenceli bir an olmasını istiyoruz" sözlerini kullandı.

PC Gaming Show'un geçtiğimiz yıllarda 700 kişilik salonlarda gerçekleştirilmesi göz önüne alındığında, internette yapılacak olan bu senenin etkinliği oldukça merak ediliyor. 13 Haziran 21.00'da gerçekleştirilecek olan PC Gaming Show 2020'ye YouTube, Twitch, Facebook veya Twitter üzerinden katılım sağlayabilirsiniz.