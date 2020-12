Apple, 2020 yılında ne çok indirilen uygulama ve oyunları açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, 2020 yılında en çok Zoom'u indirdiler. Oyunlar kategorisinin bir numarası ise son dönemlerin en popüler oyunu "Among Us!" oldu.

2020'nin son ayına girmemizle birlikte farklı sektörler, yılın "en"lerini açıklamaya başladılar. Bu bağlamda yeni bir açıklama da Apple'dan geldi. Şirket, resmi uygulama mağazası olan App Store'da en çok indirilen uygulamaları açıkladı. Oyunlar için de aynı sıralamayı oluşturan Apple, uygulamaları ücretli ve ücretsiz olmalarına göre de ayrıştırdı.

Apple tarafından yapılan açıklamalar, aslında hiçbir sürpriz içermiyor. Zira 2020 yılında App Store'da en çok indirilen uygulama, Zoom olarak karşımıza çıktı. Koronavirüs pandemisi sonrasında vazgeçilmez hale gelen video konferans uygulaması, yılın en çok indirilen ücretsiz mobil uygulaması olarak kayda geçti. Bu uygulamayı ise son yılların en popüler sosyal ağı TikTok takip etti. Ayrıca dünyanın dört bir yanında hizmet vermeye başlayan çevrimiçi dizi ve film platformu Disney+, 2020'nin en çok indirilen üçüncü iOS uygulaması oldu.

İşte AppStore'da en çok indirilen ücretsiz mobil uygulamalar

ZOOM Cloud Meetings TikTok Disney+ YouTube Instagram Facebook Snapchat Messenger Gmail Cash App Amazon Shopping Netflix Google Maps DoorDash Spotify Widgetsmith WhatsApp Venom Google Google Meet

Apple'ın yaptığı açıklamalara göre, 2020'nin en çok indirilen ücretli uygulaması ise TouchRetouch oldu. Yaklaşık 20 TL'ye satın alınabilen bu uygulama, bir fotoğraftaki istenmeyen ögelerin kaldırılmasını sağlıyor. Listedeki ikinci uygulama Procreate Pocket olarak karşımıza çıkarken, 47 TL'ye satın alınabilen bu uygulama, profesyonel düzeyde çizimler yapılabilmesini sağlıyor.

App Store'da en çok indirilen ücretli uygulamalar şu şekilde

TouchRetouch Procreate Pocket Dark Sky Weather Facetune HotSchedules AutoSleep Track Sleep The Wonder Weeks SkyView Shadowrocket Sky Guide Forest – Stay Focused FlickType Keyboard Mirror for Samsung TV Scanner Pro by Readdle kiraikra+ Toca Hair Salon 3 Screen Mirroring+ for Roku The Mandalorian Stickers FiLMiC Pro EpocCam Star Walk 2

2020'nin en çok indirilen ücretsiz mobil oyunu, Among Us! oldu

Son dönemlerin en popüler oyunlarından Among Us!, App Store'da da çok ciddi bir başarı elde etmeyi başardı. Yılın en çok indirilen oyunu olmayı başaran Among Us!, uzunca bir süre daha gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. App Store'da en çok indirilen ücretsiz oyunların listesi ise şu şekilde;

Among Us! Call of Duty: Mobile Roblox Subway Surfers Ink Inc. – Tattoo Drawing Magic Tiles 3: Piano Game Brain Test: Tricky Puzzles Brain Out Coin Master Cube Surfer! Woodturning 3D Homescapes Johny Trigger Tangle Master 3D Mario Kart Tour Fishdom Sort IT 3D Rescue Cut Park Master UNO

2020'de App Store'da en çok indirilen ücretli oyun: Minecraft