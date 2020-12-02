2020'nin son ayına girmemizle birlikte farklı sektörler, yılın "en"lerini açıklamaya başladılar. Bu bağlamda yeni bir açıklama da Apple'dan geldi. Şirket, resmi uygulama mağazası olan App Store'da en çok indirilen uygulamaları açıkladı. Oyunlar için de aynı sıralamayı oluşturan Apple, uygulamaları ücretli ve ücretsiz olmalarına göre de ayrıştırdı.
Apple tarafından yapılan açıklamalar, aslında hiçbir sürpriz içermiyor. Zira 2020 yılında App Store'da en çok indirilen uygulama, Zoom olarak karşımıza çıktı. Koronavirüs pandemisi sonrasında vazgeçilmez hale gelen video konferans uygulaması, yılın en çok indirilen ücretsiz mobil uygulaması olarak kayda geçti. Bu uygulamayı ise son yılların en popüler sosyal ağı TikTok takip etti. Ayrıca dünyanın dört bir yanında hizmet vermeye başlayan çevrimiçi dizi ve film platformu Disney+, 2020'nin en çok indirilen üçüncü iOS uygulaması oldu.
İşte AppStore'da en çok indirilen ücretsiz mobil uygulamalar
- ZOOM Cloud Meetings
- TikTok
- Disney+
- YouTube
- Snapchat
- Messenger
- Gmail
- Cash App
- Amazon Shopping
- Netflix
- Google Maps
- DoorDash
- Spotify
- Widgetsmith
- Venom
- Google Meet
Apple'ın yaptığı açıklamalara göre, 2020'nin en çok indirilen ücretli uygulaması ise TouchRetouch oldu. Yaklaşık 20 TL'ye satın alınabilen bu uygulama, bir fotoğraftaki istenmeyen ögelerin kaldırılmasını sağlıyor. Listedeki ikinci uygulama Procreate Pocket olarak karşımıza çıkarken, 47 TL'ye satın alınabilen bu uygulama, profesyonel düzeyde çizimler yapılabilmesini sağlıyor.
App Store'da en çok indirilen ücretli uygulamalar şu şekilde
- TouchRetouch
- Procreate Pocket
- Dark Sky Weather
- Facetune
- HotSchedules
- AutoSleep Track Sleep
- The Wonder Weeks
- SkyView
- Shadowrocket
- Sky Guide
- Forest – Stay Focused
- FlickType Keyboard
- Mirror for Samsung TV
- Scanner Pro by Readdle
- kiraikra+
- Toca Hair Salon 3
- Screen Mirroring+ for Roku
- The Mandalorian Stickers
- FiLMiC Pro
- EpocCam
- Star Walk 2
2020'nin en çok indirilen ücretsiz mobil oyunu, Among Us! oldu
Son dönemlerin en popüler oyunlarından Among Us!, App Store'da da çok ciddi bir başarı elde etmeyi başardı. Yılın en çok indirilen oyunu olmayı başaran Among Us!, uzunca bir süre daha gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. App Store'da en çok indirilen ücretsiz oyunların listesi ise şu şekilde;
- Among Us!
- Call of Duty: Mobile
- Roblox
- Subway Surfers
- Ink Inc. – Tattoo Drawing
- Magic Tiles 3: Piano Game
- Brain Test: Tricky Puzzles
- Brain Out
- Coin Master
- Cube Surfer!
- Woodturning 3D
- Homescapes
- Johny Trigger
- Tangle Master 3D
- Mario Kart Tour
- Fishdom
- Sort IT 3D
- Rescue Cut
- Park Master
- UNO
2020'de App Store'da en çok indirilen ücretli oyun: Minecraft
- Minecraft
- Plague Inc.
- Heads Up!
- Monopoly
- Bloons TD6
- Geometry Dash
- NBA 2K20
- Grand Theft Auto: San Andreas
- The Game of Life
- True Skate
- Clue: The Classic Mystery Game
- Terraria
- Five Nights at Freddy’s
- Stardew Valley
- Papa’s Freezeria To Go!
- Bloons TD 5
- Exploding Kittens
- Farming Simulator 3D
- Rebel Inc
- Arcadia