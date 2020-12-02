Apple, 2020 Yılında En Çok İndirilen Oyun ve Uygulamaları Açıkladı

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Apple, 2020 yılında ne çok indirilen uygulama ve oyunları açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, 2020 yılında en çok Zoom'u indirdiler. Oyunlar kategorisinin bir numarası ise son dönemlerin en popüler oyunu "Among Us!" oldu.

2020'nin son ayına girmemizle birlikte farklı sektörler, yılın "en"lerini açıklamaya başladılar. Bu bağlamda yeni bir açıklama da Apple'dan geldi. Şirket, resmi uygulama mağazası olan App Store'da en çok indirilen uygulamaları açıkladı. Oyunlar için de aynı sıralamayı oluşturan Apple, uygulamaları ücretli ve ücretsiz olmalarına göre de ayrıştırdı.

Apple tarafından yapılan açıklamalar, aslında hiçbir sürpriz içermiyor. Zira 2020 yılında App Store'da en çok indirilen uygulama, Zoom olarak karşımıza çıktı. Koronavirüs pandemisi sonrasında vazgeçilmez hale gelen video konferans uygulaması, yılın en çok indirilen ücretsiz mobil uygulaması olarak kayda geçti. Bu uygulamayı ise son yılların en popüler sosyal ağı TikTok takip etti. Ayrıca dünyanın dört bir yanında hizmet vermeye başlayan çevrimiçi dizi ve film platformu Disney+, 2020'nin en çok indirilen üçüncü iOS uygulaması oldu.

İşte AppStore'da en çok indirilen ücretsiz mobil uygulamalar

App Store

  1. ZOOM Cloud Meetings
  2. TikTok
  3. Disney+
  4. YouTube
  5. Instagram
  6. Facebook
  7. Snapchat
  8. Messenger
  9. Gmail
  10. Cash App
  11. Amazon Shopping
  12. Netflix
  13. Google Maps
  14. DoorDash
  15. Spotify
  16. Widgetsmith
  17. WhatsApp
  18. Venom
  19. Google
  20. Google Meet

Apple'ın yaptığı açıklamalara göre, 2020'nin en çok indirilen ücretli uygulaması ise TouchRetouch oldu. Yaklaşık 20 TL'ye satın alınabilen bu uygulama, bir fotoğraftaki istenmeyen ögelerin kaldırılmasını sağlıyor. Listedeki ikinci uygulama Procreate Pocket olarak karşımıza çıkarken, 47 TL'ye satın alınabilen bu uygulama, profesyonel düzeyde çizimler yapılabilmesini sağlıyor.
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App Store'da en çok indirilen ücretli uygulamalar şu şekilde

TouchRetouch

  1. TouchRetouch
  2. Procreate Pocket
  3. Dark Sky Weather
  4. Facetune
  5. HotSchedules
  6. AutoSleep Track Sleep
  7. The Wonder Weeks
  8. SkyView
  9. Shadowrocket
  10. Sky Guide
  11. Forest – Stay Focused
  12. FlickType Keyboard
  13. Mirror for Samsung TV
  14. Scanner Pro by Readdle
  15. kiraikra+
  16. Toca Hair Salon 3
  17. Screen Mirroring+ for Roku
  18. The Mandalorian Stickers
  19. FiLMiC Pro
  20. EpocCam
  21. Star Walk 2

2020'nin en çok indirilen ücretsiz mobil oyunu, Among Us! oldu

Among Us!

Son dönemlerin en popüler oyunlarından Among Us!, App Store'da da çok ciddi bir başarı elde etmeyi başardı. Yılın en çok indirilen oyunu olmayı başaran Among Us!, uzunca bir süre daha gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. App Store'da en çok indirilen ücretsiz oyunların listesi ise şu şekilde;

  1. Among Us!
  2. Call of Duty: Mobile
  3. Roblox
  4. Subway Surfers
  5. Ink Inc. – Tattoo Drawing
  6. Magic Tiles 3: Piano Game
  7. Brain Test: Tricky Puzzles
  8. Brain Out
  9. Coin Master
  10. Cube Surfer!
  11. Woodturning 3D
  12. Homescapes
  13. Johny Trigger
  14. Tangle Master 3D
  15. Mario Kart Tour
  16. Fishdom
  17. Sort IT 3D
  18. Rescue Cut
  19. Park Master
  20. UNO

2020'de App Store'da en çok indirilen ücretli oyun: Minecraft

Minecraft

  1. Minecraft
  2. Plague Inc.
  3. Heads Up!
  4. Monopoly
  5. Bloons TD6
  6. Geometry Dash
  7. NBA 2K20
  8. Grand Theft Auto: San Andreas
  9. The Game of Life
  10. True Skate
  11. Clue: The Classic Mystery Game
  12. Terraria
  13. Five Nights at Freddy’s
  14. Stardew Valley
  15. Papa’s Freezeria To Go!
  16. Bloons TD 5
  17. Exploding Kittens
  18. Farming Simulator 3D
  19. Rebel Inc
  20. Arcadia
Kaynak : https://www.iphonehacks.com/2020/12/most-downloaded-iphone-apps-games-2020.html
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