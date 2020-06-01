Peak Games, Şirketin Hangi Amaçla Satıldığını Açıkladı

İstanbul merkezli yerli mobil şirketi Peak Games’in, ABD’li mobil oyun devi Zynga tarafından 1,8 milyar dolar karşılığında satın alınması büyük ses getirdi. Satış işlemleri hakkında Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yıllarda ABD’de ve Türkiye’de yayınladığı reklam filmleri ve milyonlarca oyuncuya sahip mobil oyunlarıyla adını duyuran Peak Games, resmen ABD’li Zynga’ya satıldı. 1,8 milyar dolarlık resmi satış değeriyle Türkiye tarihinin en değerli girişimi olan Peak Games, küresel iş dünyasında da gündem yarattı.

Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirdiği Zoom toplantısında, satış işlemlerinde dair önemli açıklamalarda bulundu. İnönü, Peak Games’in hangi nedenle böyle bir anlaşmayla satıldığını da açıkladı.

İnönü: Geçtiğimiz 10 yılda 193 ülkeden 100 milyonlarca kişiye ulaştık. Bizim hayalimiz bunu daha da ileriye götürerek 100 milyonları nasıl milyarlar yapabiliriz oldu.

Peak Games ekibinin yaş ortalamasının sadece 29 olduğuna dikkat çeken İnönü, şirketin mobil oyunlarla son 10 yılda 100 milyonlarca insana ulaştığını ifade etti. Ayrıca İnönü, bu başarıyı sürdürmek ve milyarlarla ifade edilen kullanıcı sayısına ulaşmak amacıyla şirketin Zynga ile satış anlaşması imzaladığını belirtti.

ABD merkezli Zynga, halka açık bir şirket olduğu için Peak Games’e kıyasla finansal olarak çok daha güçlü konumda. Bu finansal gücün de bir sonucu olarak daha çok yatırım yapıp gerçekten den de milyarlarla ifade edilebilecek kadar yüksek sayıda oyuncuya ulaşması mümkün oluyor. İnönü’nün açıklamalarından da Peak Games’in Zynga bünyesinde daha çok kullanıcıya ulaşma amacıyla satıldığını anlamak mümkün.

Zynga ve Peak Games satış anlaşması sonucunda, Peak Games’in yönetim kadrosu değişmeyecek. Ayrıca şirketin merkezi İstanbul’da bulunmaya devam edecek. İnönü, "1,8 milyar dolarlık bu anlaşma ile Peak faaliyetlerine Zynga ile beraber devam ediyor olacak” sözleriyle aslında şirketin eski yapısını ve kültürünü koruyacağını da doğrulamış oluyor.

“Bu anlaşma sadece Türk teknoloji tarihinin değil aynı zamanda Türkiye tarihinin en büyük anlaşmalarından biri oldu."

Sözlerine anlaşmanın önemini vurgulayarak devam eden İnönü, “Bu anlaşma sadece Türk teknoloji tarihinin değil aynı zamanda Türkiye tarihinin en büyük anlaşmalarından biri oldu. "Kurucumuz ve CEO'muz Sidar Şahin önderliğinde İstanbul’daki ofisimizden operasyonlarımıza ve faaliyetlerimize devam ediyor olacağız. Operasyonlarımız yine Peak markası altında devam edecek" açıklamasında bulundu.

“Joponya’da her 10 kişiden biri Toon Blast oynuyor”

Peak Games’in ana oyunları olan Toon Blast ve Toy Blast, dünya çapında 400 milyon kullanıcıya sahip. Ömer İnönü ise bu oyunların nasıl böylesine büyük kitlelere ulaştığını şöyle açıklıyor:

"Bu anlaşma ile beraber bu sürecin hızlanarak devam edeceğine inanıyoruz. Bu anlaşmanın herkese ilham vermesini umut ediyoruz. Oyunlarımız Toon Blast ve Toy Blast Amerika’nın en çok sevilen oyunları arasında yer alıyor. 2019 yılında Toon Blast oyunu özellikle Japonya’da büyütmeye başladık. Bu oyunlar bugün itibariyle Japonya’nın en çok sevilen oyunları arasında yer alıyor. Japonya’da her 10 kişiden biri Toon Blast oynuyor.”

Peak Games, Türkiye’ye vergi vermeye devam edecek:

Satış işlemiyle birlikte en çok merak edilen konulardan bir tanesi de Peak Games’in Türkiye sınırları içerisinde vergi ödemeye devam edip etmeyeceği konusuydu. İnönü, "Türkiye’nin en çok vergi veren şirketlerinden biri olmak bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Bu anlaşmayla da bunun değişmeyeceğini belirtmek istiyorum. Türkiye’ye vergi vermeye, Türkiye’ye katkı vermeye devam ediyor olacağız” dedi.

Dünya üzerinde günlük olarak 12 milyon kullanıcıya eriştiklerini ifade eden İnönü, “Gerçekten çok büyük bir rakam. Bu rakam Zynga'nın günlü kullanıcı sayısını yüzde 60 oranında artırıyor olacak. Bu, oyunlarımızın başarısını ve kullanıcı ile aramızdaki bağı gösteriyor" sözlerini sarf etti.