Türk mobil oyun şirketi Peak Games'in rekor bir fiyatla sektörün devlerinden Zynga’ya satılacağı söyleniyor. İddialara göre bu satış, 1 milyar doların üzerinde değerlenecek. Eğer bu rakamla satış yapılırsa şirket, Türkiye tarihinin en değerli girişimi olacak.

Teknoloji ve bilişim dünyasındaki yerli girişimlerin en değerlisi, 2015 yılında Çinli Alibaba tarafından 728 milyon dolara satın alınan Trendyol olmuştu. Ardından Masomo dahil pek çok şirket, ülkemizin en değerli girişimlerini yurt dışındaki şirketlere satarak bilişim sektörünün öncüsü konumuna gelmişlerdi.

İstanbul merkezli Türk mobil oyun şirketi Peak Games, iddialara göre ABD’li Zynga’ya satılmak üzere. Üstelik bu satışın 1 milyar doların üzerinde değerleneceği konuşuluyor. Eğer bu gerçekleşirse Peak Games, Türkiye tarihinin en değerli girişimi olacak.

Türkiye tarihinde ilk defa bir girişime 1 milyar dolardan fazla ödeme yapılacak: Peki bu ne anlama geliyor?

Peak Games’in bu satışı gerçekleştirmesiyle, ülkemizde ilk kez 1 milyar doların üzerinde değere sahip bir girişim görmüş olacağız. İş dünyasında “unicorn girişim" olarak adlandırılan 1 milyar dolar ve üzeri değere sahip girişimlerin sayısı tüm dünyada yaklaşık 500. Türkiye tarihinde ise daha önce 1 milyar dolar değere ulaşan girişim görülmedi.

Olaya bir başka açıdan bakacak olursak, bu satışla birlikte Türkiye’nin en değerli girişimi artık e-ticaret ve hızlı servis alanındaki Trendyol olmayacak. Onun yerine, uzun süre boyunca Peak Games’in satışı konuşulacak. Bu arada Peak Games, geçtiğimiz yıl 41 TV kanalında eş zamanlı tuhaf bir reklam yayınlayan şirketin ta kendisi (Şirket, daha sonra yayınlanan reklamın özgün olmadığına dair açıklama da yapmıştı).

İddialara ilişkin netleşmeyen önemli detaylar da var:

Peak Games, popüler oyunları Toon Blast ve Toy Blast ile ayda yaklaşlık 40 milyon dolar ciro yapıyor. Ancak bu düzeyde bir gelirin ne kadarını reklama harcadığı bilinmiyor. Dolayısıyla 2 oyunun ve şirketin değerini belirleyen net kâr oranları da bilinmediğinden satış işlemlerine dair iddialar biraz havada kalıyor.

Diğer bir netleşmeyen konu ise sadece 2 popüler oyunun mu yoksa Peak Games'in mi satılacağı. Zira oyunlar sadece B2C (işletmeden tüketiciye) modelindeki ürünlerdir. Dolayısıyla 2 oyunla sadece ürün satışının yapılması, Peak Games'in Türkiye merkezli bir şirket olarak kalması demek. Ancak şirket satışı, Zynga'nın Peak Games adına her konuda söz sahibi olacağı anlamına geliyor. İddialar bir satış üzerine ama satılacak şey oyunlar mı yoksa şirket mi henüz belli değil. Belki de tüm bunlar sadece birer iddia olarak kalacak.

Mobil oyun sektörü, Türkiye’nin girişimcilik tarihini şekillendiriyor:

ABD’li Zynga, 2017’de Peak Games’in okey bölümünü 100 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Aradan 1 yıl geçtikten sonra İstanbul merkezli bir diğer yerli oyun girişimi olan Gram Games’in tamamı, 250 milyon dolara Zynga’nın olmuştu. Bu tarihi satışlar yerli mobil oyun sektörünün geleceğini belirlerken, Kafa Topu 2 ile çıkış yakalayan Masomo; 100 ila 300 milyon arasında bir değerle Miniclip tarafından 2019’da satın alınmıştı.