Dünyanın Pembe Renkli Tek Manta Vatozunun Fotoğrafları

Avustralya'da bir fotoğrafçı, 2015 yılında keşfedilen ve sadece 7 kez görüntülenen pembe renkli manta vatozunun yeni görüntülerini yakalamayı başardı. Yakaladığı görüntüleri internet üzerinden paylaşan fotoğrafçı, manta vatozunun viral hale gelmesini sağladı.

Uçsuz bucaksız denizlerin içerisinde gördüğünüzde büyüleneceğiz yüzlerce canlı var. Bu canlılardan bir tanesi, deniz şeytanı olarak da bilinen manta vatozu. Kanat açıklığı 7 metreye, ağırlığı ise 1.350 kilograma ulaşabilen bu canlılar, daha çok tropik sularda yaşıyorlar ve soyları da her geçen gün biraz daha azalıyor. Şimdiyse bir fotoğrafçı, zaten ilginç olan deniz şeytanının pembe pembe renge sahip bir türünü görüntülemeyi başardı.

Kristian Laine isimli bir fotoğrafçı tarafından görüntülenen pembe renkli manta vatozu, ilk kez 2015 yılında keşfedildi. Keşfedildiği günden bugüne kadar da sadece 8 kez görüntülenebilen pembe renkli vatoz, gördüğünüz anda büyük bir hayranlık uyandırıyor. Dilerseniz hemen, Avustralya'nın Lady Elliot Adası'nda görüntülenen bu deniz şeytanına yakından bakalım.

Laine, fotoğrafı görenleri şans eseri görüntülediği pembe renkli manta vatozunun gerçek olduğuna inandırmakta hayli zorlanmış. Hatta bazı uzmanlar, hayatlarında daha önce böyle bir canlıyla ilgili hiçbir şey duymadıklarını söyleyerek kameranın bozuk olabileceğini düşünmüşler. Ancak Laine'in kamerası bozuk değildi ve pembe renkli bu vatoz, şu ana kadar sadece 1 adet tespit edilmişti. Yani yukarıdaki görüntü, türünün tek örneği olan bir deniz şeytanını gösteriyor.

Bilim insanları, pembe renkli manta vatozunu 2015 yılında tespit ettikten sonra bu canlının neden pembe renkli olduğunu anlamaya çalıştılar. Hatta bilim insanları, hem pembe renkli hem de normal renklere sahip olan deniz şeytanlarını tanıyabilmek için "Project Manta" olarak isimlendirilen bir çalışma başlattılar. Ancak bugüne dek yeterli verinin sağlanamaması, bu canlıları hep gizemli kıldı.

Project Manta bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, 2016 yılında pembe renkli manta vatozuna detaylı bir cilt biyopsisi yapma imkanı buldular. Bilim insanları, yaptıkları biyopsi ile bu hayvanda ne gibi bir farklılığın olduğunu anlamak istiyorlardı. Ancak yapılan çalışmalar istenilen sonuçları vermedi ve bilim insanları, pembe rengin genetik bir mutasyondan kaynaklandığına kanı getirdiler.

Kristian Laine'in yakaladığı fotoğraflar, internet üzerinden paylaşılmasıyla birlikte pembe renkli manta vatozu viral hale geldi. Kendisi, bu durumdan elbette habersiz ancak bilim insanları ve Laine, bu canlıyı bir kez daha görebilme imkanı yakaladıkları için kendilerini çok şanslı hissediyorlar. Laine ayrıca, çektiği bu görüntülerin basılı hallerini de kendi internet sitesi üzerinden satışa çıkarmış durumda.