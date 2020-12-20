Milyonlarca penguenin yaşadığı Güney Georgia Adası'na doğru süzülmekte olan bir buzul ikiye ayrıldı. Bu dev buzul aşağı yukarı Gümüşhane ilimiz kadardı.

Dünyamızın sorunları arasında küresel ısınma ve iklim değişikliği de yer alıyor. Küresel ısınma nedeniyle buzullar eriyor ve parçalanıyor. Bu durumu izleyen bilim insanları dikkat çekici bir durum tespit etti.

A68a adı verilen ve Gümüşhane kadar olan bir buzdağı, milyonlarca penguenden oluşan bir koloninin bulunduğu Güney Georgia Adasına ilerliyordu. Cuma günü yapılan açıklamada, buzdağının kıyıya yaklaşık 50 kilometre mesafede ikiye ayrıldığı duyuruldu.

Akıntılar buzdağını parçaladı

A68a, adaya oldukça tehlikeli bir şekilde yaklaşmıştı. Bu kadar büyük bir buzdağının kıyıya çarpması sonucunda ise penguenler için yaşamsal öneme sahip olan okyanus erişimi kesilecekti. Bu da adadaki penguen ve foklar için ciddi bir risk oluşturacaktı.

Biyolojik Okyanus bilimci Geraint Tarling, devasa buzdağı adaya yaklaştıkça, adanın etrafındaki güçlü yüzey altı akıntılar nedeniyle buzdağı neredeyse 180 derecelik bir dönüş gerçekleştirdiğini açıkladı.

Tarling, yaptığı açıklamada "Bu durumu adeta buzdağının el freniyle dönmesi olarak hayal edebilirsiniz, akıntı o kadar kuvvetliydi" ifadelerini de kullandı. Bu ani dönüş nedeniyle buzdağı parçalandı.

Parçalar okyanusta savruluyor

Araştırmacıların A68D adını verdiği bir parça, bölünmenin ardından şu anda orijinal buzdağının yer aldığı noktadan ayrılıp sürüklenmeye başladı. Bilim insanları şu anda buz kütlesinin ne yönde ilerlediğini kestiremiyor.

Ana parça ise şu anda güneydoğu istikametinde sürükleniyor. Araştırmacılara göre buzdağı bu noktada yeni bir akıntıya kapılacak ve adanın doğu kıyısına doğru yolculuğuna devam edecek. Bu arada tekrar bölünüp bölünmeyeceği bilinmiyor.

Bilim insanları, yaptıkları açıklamada Güney Georgia Adası'nın henüz güvende olmadığını ve ayrılan parçaların adanın canlıları için çevre felaketi oluşturma riski bulundurduğunu ifade etti. Buzdağı, Antarktika'dan ilk olarak 2017 yılında kopmuş ve sonrasında okyanusta sürüklenmeye başlamıştı. Bu buzdağı 10 yıl boyunca ada açığında bulunabilir.