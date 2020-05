Kuyruklu Yıldız Oumuamua Bir Buzdağı Olabilir

Alışılmadık şekliyle herkesin ilgilisini üzerinde toplayan kuyruklu yıldız Oumuamua ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Bilim insanları, odun parçasına benzeyen yıldızın bir hidrojen buzdağı olabileceğini söyledi.

Güneş sistemine 2017 yılında giriş yapan ve o günden beri gerek gizemli yapısı gerekse değişik şekliyle ilgiyi üzerine çeken kuyruklu yıldız Oumuamua üzerindeki çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor. Bilim insanlarının yeni araştırması, kuyruklu yıldızın yıldızlararası bir hidrojen buzdağı olabileceğini açığa çıkardı. Gökyüzünde tespit edilmesinden sonra ne olduğu hakkında çok kez tartışmalara konu olan yıldız hakkında hâlâ bu tartışmalar sürüyor gibi görünüyor.

Bilim insanlarının 14 Ekim 2017’den 2 Ocak 2018'e kadar izlediği yıldızın bu tarihten sonra en güçlü teleskoplarla bile tespit edilemeyecek kadar soluklaştığı biliniyor. Şimdi de bilimsel bir dergide yayınlanan bir çalışma, bu durumun buzdağı gibi ayrılıp uzaklaşan dev bir molekül bulutundan kaynaklandığını söylüyor. Yine aktarılan bilgiye göre bu molekül bulutları, bu tür yıldızlararası buzdağları üretebiliyor.

Çalışma, yıldızın hidrojen buzundan oluştuğunu söylüyor:

Yapılan çalışma, kuyruklu yıldızın alışılmadık şeklini de açıklar biçimde moleküler yapıdaki hidrojen buzundan oluştuğunu doğruluyor. Ortaya çıkarılan bu durumun Oumuamua’nın hakkındaki gizemlerin aydınlatılmasında etkili rol oynayacağı bildiriliyor ve bu durumun bilim insanlarını heyecanlandırdığı söyleniyor. Kuyruklu yıldızın artan yer çekimi gücü için yüzeyini saran bu gazların, ivmeye neden olduğu ve saf moleküler hidrojen yerine karbondioksit ve suyun da var olduğu aktarılıyor.

Daha önceden yapılan bir çalışmaya göre de Oumuamua’nın ortalama bir kuyruklu yıldızdan 26 kat daha fazla karbonmonoksit yaydığı ortaya çıkmış ve durumun yıldızda bulunan büyük miktardaki CO buzundan kaynaklandığı düşünülmüştü. CO buzunun kuyruklu yıldızda büyük miktarda bulunması, Oumuamua’nın aşırı soğuk bir sistemden geldiği tahminlerine neden olmuştu. Ortaya çıkan yeni bilgiler sonucu bilim insanlarının çalışmaları farklı bir boyut kazandı Gizemli yıldız hakkındaki çalışmalar her geçen gün detaylandırılarak devam ettiriliyor.