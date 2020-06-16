Güney Kore yapımı zombi aksiyon filmi Peninsula’dan 8K çözünürlüğünde yepyeni bir fragman yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Yeon Sang-ho’nun oturduğu film, 2016’da vizyona giren ve Asya’da kırılmadık rekor bırakmayan Train to Busan’dan dört yıl sonrasını konu alıyor.

Son yıllarda Güney Kore sinemasının yurt dışına ihraç ettiği en başarılı yapımlardan biri olan Train to Busan’ın devam filmi olan Peninsula, 8K çözünürlüğündeki yeni fragmanı ile karşımıza çıktı. İlk filmdeki olaylardan dört yıl sonrasında geçecek olan yapım, dünya prömiyerini COVID-19 salgını tarihinde ilk kez 360 derecelik sanal gerçeklik ortamında gerçekleşecek olan 73. Cannes Festivali’nde yapacak.

Başrollerinde Gang Dong-won ve Lee Jung-hyun’un yer aldığı filmin temmuz ayında izleyicilerle buluşması planlanıyordu, ancak koronavirüs salgınının neden olduğu yayın takvimindeki belirsizlikler, vizyon tarihinin şimdilik askıya alınmasına yol açtı.

Diğer taraftan, filmin prodüksiyonunu üstlenen Next Entertainment World, Güney Kore’deki gösterim tarihi onaylanır onaylanmaz uluslararası pazarlar için de çalışmaların başlayacağını açıkladı. Ülkedeki sinemalar, geçtiğimiz ay içinde yeniden açılmıştı. Önceleri seyirci sayıları bir hayli düşük olmasına rağmen, son haftalarda önemli oranda artış yaşandı. Önümüzdeki dönemde daha fazla filmin vizyona girmesi ile sinema salonlarına olan ilginin artacağını düşünülüyor.

28 Days Later ve World War Z yapımlarının bir karışımını sunan 2016 yapımı Train to Busan, anavatanı Kore’de 76,9 milyon dolar, dünya çapında ise toplam 140 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. İlk filmden dört yıl sonrasını konu alan Peninsula, Kore'deki zombi salgını sonrasında hükümetin yok olduğu yeni bir düzeni tasvir ediyor.

8 milyon dolarlık bir bütçe ile çekilen filmde, hayati bir görev için zombilerin istila ettiği Seul'e geri dönmesi gereken bir askerin gerilim dolu serüvenini izleyeceğiz. Geçtiğimiz aylarda, ScreenDaily’e bir röportaj veren yönetmen Yeon Sang-ho, devam filminin Train to Busan ile aynı karakterleri içermeyeceğini ve ilk filmin hikayesini doğrudan takip etmeyeceğini söylemişti. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri Peninsula'nın 8K çözünürlüğündeki yeni fragmanı ile başbaşa bırakalım.

Peninsula'nın 8K çözünürlüğündeki yeni fragmanı