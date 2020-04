Güney Kore yapımı zombi aksiyon filmi Train to Busan’ın devam filmi Peninsula, merakla beklenen ilk fragmanı ile karşımıza çıktı. İlk filmde yaşananlardan dört yıl sonrasını konu alan yapım, farklı karakterlerle bambaşka bir hikayeyi merkezine alacak.

2016 yılında vizyona giren Train to Busan, sosyal medyada çok fazla öne çıkmamasına rağmen izleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not almayı başarmıştı. Büyük beğeni toplayan zombi filmleri 28 Days Later ve World War Z yapımlarının bir karışımını sunan Train to Busan, dünya genelinde toplam 92.6 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.

Dünya prömiyerini 2016 Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren Güney Kore filmi, dört yıllık bir aradan sonra yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta paylaştığımız haberde, Peninsula adı verilen devam filminden ilk detayları sizlerle aktarmıştık.

Peninsula, Train to Busan'dan dört yıl sonrasını anlatıyor

ScreenDaily’e bir röportaj veren yönetmen Yeon Sang-ho, devam filminin Train to Busan ile aynı karakterleri içermeyeceğini ve ilk filmin hikayesini doğrudan takip etmeyeceğini ifade etmişti. Beklentileri iyice yükselten bu açıklamanın ardından, Peninsula’dan gelecek fragmanı dört gözle beklemeye başlamıştık. Ve şimdi, bizlere soluksuz bir zombi gerilimi yaşatacak olan filmden ilk fragman yayınlandı.

Yeni hikaye, Train to Busan’dan dört yıl sonrasını konu alıyor. Kore'deki zombi salgını sonrasında hükümetin yok olduğu yeni bir düzeni tasvir eden Peninsula, hayati bir görev için zombilerin istila ettiği Seul'e geri dönmesi gereken bir askerin serüvenini takip ediyor.

Orijinal filmin iki katı olan, yaklaşık 8 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen Peninsula, ilk fragmanında bizlere verdikleri ile beklentileri kesinlikle karşılayacakmış gibi görünüyor. Başrollerinde Gang Dong-won (1987: When The Day Comes) ve Lee Jung-hyun’un (The Battleship Island) yer aldığı filmin ağustos ayında izleyicilerle buluşması planlanıyor, ancak devam eden COVID-19 pandemisi, bu süreyi daha da uzatabilir. Hemen aşağıdan Train to Busan: Peninsula’nun ilk fragmanını seyredebilirsiniz.

Train to Busan: Peninsula fragmanı