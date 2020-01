Pepsi, en büyük rakibi Coca-Cola'nın renklerini mat siyaha dönüştürdüğü 30 saniyelik reklam filmini yayınladı. Şirketin yeni reklam filmi Super Bowl'da da yayınlanacak.

Herhangi bir alanda dünya devi olan birkaç şirketin birbirlerine göndermeli olarak yaptıkları reklamları daha önce de görmüştük. Bu konuda aklımıza kazınan isimlerden bazıları BMW ve Mercedes gibi otomobil üreticileri olurken gıda sektöründe de önemli isimler arasında çekişmeli reklamlar karşımıza çıkıyor.

Gıda sektöründe ve özellikle içecek sektöründe birbirlerine gönderme yapan şirketler denince aklımıza hemen Pepsi ve Coca-Cola geliyor. Her iki şirket de yıllardır birbirlerine eğlenceli ve iddialı göndermelerde bulunmasıyla biliniyor. Bu konuya son örnek de Pepsi’den geldi.

Pepsi'den Coca-Cola'yı boyayan reklam:

Pepsi, geçtiğimiz haftalarda şekersiz içeceği Zero Sugar’ın kutu tasarımını mat siyah olarak değiştirmişti. İşte Super Bowl aracılığıyla kutu tasarımını daha büyük kitlelere yaymak isteyen Pepsi, Missy Elliott ve H.E.R.’ü reklam filminde oynatarak ortaya yine eğlenceli bir atışma çıkardı.

Şirketin hazırladığı yeni reklam filminde karşı taraf renklerden de anlayabileceğimiz üzere Pepsi’nin ezeli rakibi Coca-Cola’ydı. Şirket, reklam başında Coca-Cola’nın kırmızı rengini mat siyaha dönüştürdükten sonra Missy Elliott’u Pepsi boyutuna gönderiyor ve Missy, H.E.R.’ün yanına katılıyor.

Şirket, Coca-Cola’ya gönderme yaptığı reklam filmini YouTube’a ‘Zero Sugar. Done Right. :30’ başlığıyla yükleyerek burada da bir göndermede bulunuyor. Reklam filminin temasıyla tam olarak örtüşen Rolling Stones klasiklerinden ‘Paint it Black’in uyarlama versiyonu da reklama ayrı bir hava katıyor.

Pepsi’nin bir kez daha reklamıyla karşısına aldığı Coca-Cola’nın rakibine nasıl bir cevap vereceğini henüz bilmiyoruz. Coca-Cola, geçen sene olduğu gibi bu sene de Super Bowl’da 60 saniyelik bir reklam filmiyle karşımıza çıkacak. Fakat bu reklam filminde nasıl göndermeler olacak, bunun cevabını önümüzdeki günlerde alacağız.

Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen ve ülkede resmen hayatı durduran Super Bowl, 2 Şubat 2020’de Miami’deki Hard Rock Stadium’da düzenlenecek. Her sene olduğu gibi bu sene de birçok dev şirketin ilginç reklam filmlerine tanıklık edeceğiz.