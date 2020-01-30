McDonald’s yeni kampanyasında tabuları yıkıyor. Ünlü fast food zincirinin son kampanya afişlerinde şirketin ismi ve logosu bulunmayacak. Kampanya afişlerinde sadece McDonalds’ta satılan menülerin içerikleri yazıyor.

McDonald’s, düzenlediği yeni tanıtım kampanyasının dış mekan tanıtım afişlerinde isim ve logo kullanmayacak. Leo Burnett London isimli reklam ajansından David Schwen tarafından tasarlanan afişlerde sadece McDonalds menülerinin içerikleri bulunuyor.

David Schwen tarafından tasarlanan kampanya materyallerinde kelimeler ve renkler, McDonalds’ı hatırlatacak şekilde seçildi. McDonalds’ın afişlerini gören insanlar, sadece afişlerde yazılı olan menü içeriklerinden değil aynı zamanda renklerden ve yazı tipi seçiminden de markayı tanıyabiliyorlar.

Leo Burnett London reklam ajansı direktörü Andrew Log, sadece bir avuç markanın insanlarla bu şekilde iletişim kurabileceğini söyledi. Long, “Dünyanın en ikonik markalarından biri için yaptığımız son çalışmadan gurur duyuyoruz. Afişlere baktığımda kimi anlattığını anlayabiliyorum” dedi.

McDonalds için tasarlanan ilgi çekici reklam afişlerinden bazıları şunlar: