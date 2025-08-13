Yapay zekâ girişimi Perplexity'nin Google'a Chrome'u satın almak için teklif yaptığı resmen doğrulandı. Şirket, Chrome için kendi değerinin 2 katına yakın para teklif etti.

Google, geçen yıl ABD Adalet Bakanlığı tarafından arama konusunda tekel ilan edildiğinden beri ülke gündemindeydi. Hâlâ devam eden davada yetkililer, şirketin rekabete aykırı davrandığını söylerken eşitlik sağlamak için bazı departmanlardan birini satması gerekebileceğini söylüyordu. Bunlardan biri de dünyanın en popüler tarayıcısı Google Chrome’du. Tabii ki satılacağına dair hâlâ bir kesinlik bulunmuyor.

Şimdi ise bu konuda kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı. Bir yapay zekâ girişimi olan ve yapay zekâ destekli arama motoru özellikleriyle öne çıkan Perplexity, Chrome’u satın almak için teklif yaptı. Daha da ilginç olan ise dudak uçuklatan teklifin Perplexity’nin değerinden çok daha fazla olması.

34,5 milyar dolarlık teklif yaptı

İlk olarak Bloomberg ve The Wall Street Journal gibi kaynaklar tarafından bildirilen haberlere göre Perplexity, dün Google’a Chrome’u satın almak için 34,5 milyar dolarlık bir teklifte bulundu. Perplexity’nin 18 milyar dolar değere sahip olduğunu belirtelim. Yani kendi değerinin 2 katına yakın bir para teklif etmiş. Tabii ki piyasa değeri şirketin varlıklarını göstermiyor ancak şirketin hiçbir finansal raporda bu kadar yüksek bir rakama yer vermemesi teklifin ciddiyetini sorgulamamıza yol açıyor.

Perplexity CEO’su Dmitry Shevelenko, Bloomberg’e yaptığı açıklamada Chrome’u satın almak için teklif yaptıklarını doğruladı. Bir de bunun üstüne Google’ın teklifi kabul etmesi hâlinde 2 yıl içinde Chrome ve Chromium’a 3 milyar dolar ek yatırım da yapacaklarını belirtti. Shevelenko, şirketin henüz gerekli fonlara sahip olmadığını kabul etse de birden fazla büyük yatırım fonunun işlemi işlemi tamamen finanse etmeyi kabul ettiğini ve bu yüzden tekliflerinin meşru olduğunu da ekledi.

Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Google’ın nasıl bir yanıt vereceğini bilmiyoruz ancak muhtemelen satış gerçekleşmeyecektir. İlk olarak Chrome, dünyanın en popüler internet tarayıcısı. Bu yüzden 34 milyar dolar onun için biraz yetersiz. İkincisi, şirketin satıp satmayacağı hâlâ bilinmiyor. Satmak zorunda kalmadığı sürece böyle bir şey yaşanmayacaktır. Üçüncüsü ise teknoloji devinin, arama konusunda çalışan Perplexity gibi büyük bir rakibine en önemli varlıklarından birini satması pek mantıklı bir hamle olarak görünmüyor.