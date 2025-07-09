Yapay zekâ şirketi Perplexity'nin ilk internet tarayıcısı olan Comet bugün itibarıyla Perplexity Max abonelerine özel kullanıma sunulmuş durumda.

Yapay zekâ destekli arama motoru Perplexity, şimdi de kendi internet tarayıcısı olan Comet'i kullanıma açtı. Tabii şu anlık sadece aylık 200 dolarlık “Perplexity Max” planına abone olanlar bu tarayıcıyı kullanabiliyor. Zamanla ise diğer kullanıcıların da kullanımına açılacak.

Comet, Perplexity’nin yapay zekâ özelliklerini tarayıcıya entegre ediyor. Yani arama yaptığınızda, klasik sonuçlar yerine doğrudan yapay zekâdan özet ve cevap alabiliyorsunuz. Hatta ürün satın alma, otel rezervasyonu gibi işleri de sizin yerinize yapabiliyor.

Comet'i diğer tarayıcılardan ayıran şey ne?

Tarayıcı tıpkı Chrome ve Edge gibi Google’ın açık kaynak altyapısı olan Chromium üzerine kurulu ancak Perplexity, normalde Google’ın tekelini kırmak istiyor. Hatta CEO Aravind Srinivas mahkeme kararıyla Google, Chrome'u satmak zorunda kalırsa, tarayıcıyı satın almakla ilgilendiklerini bile söylemişti.

Comet’in içinde yer alan yapay zekâ asistanı, ekranınızdaki içerikleri anlayıp açıklayabiliyor. Aynı zamanda toplantı ayarlayabiliyor, e-posta yazabiliyor ve online alışverişte yardımcı olabiliyor. Kısacası bir tarayıcıda yaptığınız birçok işi sizin yerinize halledebiliyor.

Şu anda sadece Windows ve Mac kullanıcıları için kullanılabilir durumda olan tarayıcı, mevcut tarayıcınızdaki yer imlerini, uzantıları ve ayarları da tek tıkla içe aktarabiliyor.

Peki siz şu anda hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz? Comet herkese açık olarak kullanıma sunulduğunda denemeyi düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.