Bir yandan ekipmanlarının çalışıp çalışmadığını kontrol ederken bir yandan da çevresini gözlemeye devam eden Perseverance, çevresindeki kayaların fotoğraflarını paylaşırken aralarında tuhaf bir kaya buldu. Bilim insanları, söz konusu kayayı henüz tanımlayabilmiş değiller.

NASA’nın Mars’taki yeni gözü kulağı olan Perseverance, geçtiğimiz şubat ayının sonlarında Kızıl Gezegen’e inişini gerçekleştirmiş ve mart ayının neredeyse tamamını Dünya’dan Mars’a 7 ay süren zorlu yolculuğunda tüm sistemlerinin çalışır halde kalıp kalmadığını test etmekle geçirmişti. Ancak Perseverance, bu kontroller sırasında bir yandan da çevresinin fotoğraflarını çekip Dünya’ya göndermeye devam etti.

NASA’nın Perseverance uzay aracı için özel bir Twitter hesabı da bulunuyor da söz konusu uzay aracının çalışmalarıyla ilgili bilgiler ve görüntüler bu hesaptan paylaşılıyor. Perseverance Twitter hesabı, geçtiğimiz gün yeni bir fotoğraf daha paylaştı. Fotoğraf için yapmış olduğu açıklama ise NASA’nın daha önce pek çok uzay aracı gönderdiği Kızıl Gezegen’e neden yeni araçlar göndermeye devam ettiğini açıklar nitelikteydi.

Perseverance'nin fotoğrafını paylaştığı gizemli Mars kayası

Yukarıda görmüş olduğunuz fotoğraftaki nesne, bir Mars kayası. Yaklaşık 15 santimetrelik bir uzunluğa sahip olan kayayı ilgi çekici kılan ise kökeni hakkında bilim insanlarının hiçbir açıklaması olmaması. Üzerinde delikler bulunan, pürüzsüz ve parlak bir gövdeye sahip olan kaya öylesine gizemli ki; bilim insanları onun Mars’ta oluşmuş olabileceği gibi, derin uzaydan gelen bir göktaşı da olabileceğini söylüyorlar.

Gözünüzü söz konusu kayanın tam ortasına getirip hafif sağa kaydırırsanız kayanın üzerindeki tek sıra halinde duran siyah noktaları görebilirsiniz. Bu lekeler, söz konusu kayayı incelemek için Perseverance tarafından yapılan lazer atışlarının izleri. Lazer atışı yapılan noktalarda kaya, küçük miktarda da olsa buharlaşıyor ve Perseverance, bu noktadan çıkan dumanı inceleyerek kayanın bileşimi hakkında bilgiler ediniyor.

Bilim insanlarının kaya ile ilgili hipotezlerinden ilki; söz konusu kayanın gerçek bir Mars kayası olduğu ve kum fırtınaları nedeniyle zamanla aşındığı yönünde. İkinci baskın hipotez ise kayanın başka bir gezegen ya da yıldız sisteminden gelmiş bir göktaşı olabileceği yönünde. Şu an için kesin bir açıklama yapmak zor ancak önümüzdeki dönemde Perseverance, kaya hakkında daha detaylı incelemelerde bulunarak kökeni hakkında daha kesin bilgiler verebilir.