Persona 5 Royal'in Yeni Fragmanı Yayınlandı (Video)

Atlus'un 31 Mart'ta çıkacak olan oyunu Persona 5 Royal'in yeni fragmanı yayınlandı. Ünlü Persona dizisinden uyarlanan oyunun hayranları ise heyecanla beklemekte. Oyun 2019 yılında Japonya'da çıkmıştı fakat henüz diğer ülkelerde yayınlanmadı.

Atlus, Persona 5 Royal oyununun 'Dünyayı Değiştir' ismiyle yeni bir fragmanını yayınladı. İşte Atlus'a göre oyunun kısa bir özeti;

'Ödüllü bir dizi olan Persona'nın evreninden uyarlanan Persona 5 Royal'in yeni RPG deneyimine hazırlanın! Joker'in maskesini takın ve Phantom Thieves of Hearts'a katılın. Modern toplumun zincirlerinden kurtulun ve büyük soygunlar düzenleyerek yozlaşmış zihinlere sızın ve onların yollarını değiştirmesini sağlayın. Persona 5 Royal, yeni karakterlerle, sırdaşlarla, hikaye derinliğiyle, keşfedilecek yeni yerlerle ve yeni alanlara girmek için tutma kancalarıyla dolu. Shujin Akademisi'nde yeni bir dönemle sanal ve gerçek dünyadaki yeteneklerinizi geliştirmeye hazır olun.

Persona 5 eşsiz bir görsel tarz sunuyor ve ödül adayı besteci Shoji Meguro yepyeni müzikleriyle geri dönüyor. Yeni Personalar açın, kendi karakteriniz olan Thieves Den'i kişiselleştirin, daha önce görülmemiş hikaye örgüsünü, kesilen sahneleri, alternatif sonları Tokyo'yu ve daha nice şeyi keşfedin! Persona 5 Royal, aramızdaki en tecrübeli Phantom Hırsızları için bile düzene karşı çıkmak, içindeki gücü keşfetmek ve adalet için savaşmak için yeni bir mücadele olacak. Maskenizi takın. Kendi doğrunuzu ortaya çıkarın.'

Persona 5 Royal, Playstation 4 için Japonya'da 31 Ekim 2019'da çıkmıştı. Oyun Amerika ve Avrupa'da 31 Mart tarihinde çıkacak.

İşte Persona 5 Royal'in fragmanı: