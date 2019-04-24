Persona 5: The Royal'ın Çıkış Tarihi Belli Oldu

En iyi rol yapma oyunlarından biri olan Persona 5'in yeni sürümü Persona 5: The Royal, Japonya'da bu sene içerisinde; diğer bölgelerde ise 2020 yılının başlarında çıkacak.

Bu jenerasyonun en iyi rol yapma oyunlarından olan Persona 5'e PS4 için Persona 5: The Royal isimli yeni bir sürüm geliyor. Duyurusu Persona Super Live Concert 2019'da yapılan oyunun Japonya'da piyasaya çıkış tarihi 31 Ekim 2019 olarak belirtildi. Oyunun Asya, Avrupa ve ABD'deki çıkış tarihi ise 2020 yılının başı olacak. Ayrıca PS4 Pro desteği de olacak olan oyunun Japonya için Persona 5: The Royal Collector's Edition'ı sunulacağı da duyuruldu.

Oyun hakkında detaylı bilgi şu an için bulunmuyor ancak Persona Central'da oyundan neler beklenmesi gerektiğiyle ilgili bazı bilgiler bulunuyor. Persona 5: The Royal’a dair bazı bilgiler:

Üçüncü dönem: Persona 5’ten anlatılmamış bir hikayeyi anlatacak. Daha fazla detay bilinmese de yeni karakterler ve etkinlikler de olacak.

Persona 5’ten anlatılmamış bir hikayeyi anlatacak. Daha fazla detay bilinmese de yeni karakterler ve etkinlikler de olacak. Kasumi Yoshizawa: Shujin Academy’e katılan ödüllü ritmik jimnastikçi bir karakter. Kendisinin müttefik mi yoksa düşman mı olacağı bilinmiyor.

Shujin Academy’e katılan ödüllü ritmik jimnastikçi bir karakter. Kendisinin müttefik mi yoksa düşman mı olacağı bilinmiyor. Takuto Maruki: Nisan kazasından sonra atanan yarı zamanlı bir okul danışmanı.

Nisan kazasından sonra atanan yarı zamanlı bir okul danışmanı. Yeni Kichijoji bölgesiyle öğrenci hayatı biraz daha gelişecek. Velvet Room’daki ikizler dışarı çıkabilecek.

Öğrenci hayatının yanında zindanlar da yeni ve güçlü düşmanlara ve mekaniklere sahip olacak.

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