Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, şirketin hedefleri ve Türkiye'nin 2025'te otomotiv pazarının nasıl olacağı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de en popüler otomobil markalarından olan ve son yıllarda özellikle tasarımlarıyla öne çıkmayı başaran Peugeot, geçtiğimiz hafta çok beklenen yeni 5008 modelini nihayet ülkemizde satışa sunmuştu. Bunun ardından da önemli açıklamalar geldi.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, 5008’in lansmanının ardından şirketin genel planlarını ve Türkiye için tahminlerini paylaştı. Ülkemizin marka için önemine de dikkat çekti.

Satışların 1 milyon bandında olması bekleniyor

Kaplan, içinde bulunduğumuz Orta Doğu ve Afrika bölgelerinin en çok Peugeot satılan ülkesinin %60 pay ile Türkiye olduğunu ve bu yüzden marka için büyük önem taşıdığını aktardı. Şirketin tüm global satışlarının %6’sının ülkemizden olduğunu da sözlerine ekledi.

Yönetici, bunların dışında Türkiye’nin otomotiv pazarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. 2025 yılı için konuşan kaplan, henüz kesin bir şey söylemenin erken olduğunu vurgularken artık pazarın normal şartlarda 1 milyon bandına oturduğunu da ekledi.

Son olarak şirketin 2025’teki elektrikli araç hedeflerine değindi. Buna göre 2025’te şu anda satışta olan tüm Pegueot modellerinin bir de elektrikli versiyonunu görmeye başlayacağız. Hedef, satışların %25’ini elektrikli yapmak.