İkinci el otomobil fırsatçılarının yeni gözdesi, Peugeot'un geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni 208 oldu. Araca sahip olmayı başaran galericiler ile vatandaşlar, aracın fiyatına 30-40 bin TL gibi fiyatlar ekleyerek satışa çıkardılar. İlanlardan bir tanesi ise sahte bir doktora ait.

Türkiye'deki vatandaşların en büyük problemlerinden bir tanesi de otomobil fiyatları. Bugün lüksten ziyade ihtiyaç haline gelen otomobiller tüketiciyi cezbediyor olsa da fiyatlar, yaklaşık bir yıldır cep yakıyor. Ancak her açıktan faydalanmaya çalışan fırsatçılar, özellikle de ikinci el araç pazarlarının dengesini bozmayı başarıyorlar. Şimdilerdeyse bir zamanlar çok konuşulan Serdar Bey gitti, yerine sahte doktorlar türedi...

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, yenilenen Peugeot 208'in Türkiye'ye geldiğinden ve bu aracın fiyatlarından bahsetmiştik. Hürriyet'te yer alan bir habere göre ise Peugeot 208, fırsatçıların yeni gözdesi oldu. Aracı Türkiye'ye geldiği gibi önce satın alıp ardından da satışa sunan fırsatçılar, 230 bin TL karşılığında satın alınabilen modeli 270 bin TL gibi fiyatlarla satışa sundular.

İkinci el model, sıfırdan pahalı hale geldi

Konuyla ilgili en güzel örneklerden bir tanesi, yukarıda görmekte olduğunuz ilan. Bir oto galeri, gelir gelmez satın aldığı Peugeot 208'i satışa sunmuş durumda. Satıcı, ALLURE 1.2 Puretech paket için 245 bin TL fiyat istiyor. Ancak Peugeot'nun resmi internet sitesine girdiğimizde, bu modelin fiyatının 226 bin TL olduğunu görüyoruz. Eskiden sıfır otomobiller alınıp, plaka takıldığı anda fiyat düşerdi. Ancak şu sıralar, bu durum değişmiş durumda. Plaka takılan aracın fiyatı, ilginç bir şekilde artıyor.

Sahte doktordan 270 bin TL'lik ilan

Türkiye'de otomobil satın alırken önemsenin ilginç bir mesele var. Garip bir şekilde satıcının ne iş yaptığı, araç satın alacak vatandaş tarafından önemseniyor. Bu bağlamda ilanlara baktığınızda; öğretmen, askeri personel, polis, doktor ve bayan gibi ibarelere sık sık denk gelinebiliyor. İşte yukarıdaki ilan da kendini inandırıcı kılmak isteyen bir vatandaş tarafından yayına alındı. Hürriyet, ilan sahibinin ismini SGK'dan sorguladığını, böyle bir doktor olmadığını söylüyor.

Sahte doktorun ilanına baktığımızda, araç sahibinin GT 1.2 Puretech model için 270 bin TL istediğini görüyoruz. Peugeot'nun internet sitesine girdiğimizde ise aynı araç, sadece 231 bin TL. İşin daha da kötü yanı ise bu ilan, saatler içerisinde kaldırıldı. Yani piyasaya hakkında yeterince bilgisi olmayan bir vatandaş, bu aracı satın almış olabilir. Görünen o ki pandeminin başından beri insanların otomobil sahibi olma hakkını sabote eden fırsatçılar ile buna karşı hiçbir şey yap(a)mayan ilan siteleri, vatandaşın başına bela olmaya devam edecek.