Peugeot, ikonik modeli 308'in elektrikli versiyonunu tanıttı. E-308 ismiyle tanıtılan otomobil, 400 kilometre yol gidebiliyor. İşte bu otomobile ait bilinmesi gerekenler...

Fransız otomobil devi Peugeot, gerçekleştirdiği bir etkinlikte E-308 ismini verdiği yeni otomobilini tanıttı. Adından da anlayabileceğiniz üzere; bu araç Peugeot 308'in yeni bir versiyonu. Başındaki E takısı, aracın tamamen elektrikli olduğunu belirtiyor. Gelin hep birlikte, tasarımıyla da teknik özellikleriyle de dikkat çekecek bu otomobile yakından bakalım.

Peugeot E-308, iki versiyon halinde karşımıza çıkmış durumda. Bunlardan bir tanesi normal 308'in elektrikli versiyonu. İkinci versiyon ise station wagon gövde tipine sahip ve tasarım değişikliği dışında E-308'den farkı yok.

Karşınızda Peugeot E-308

Peugeot E-308, genel anlamda 308'e benzeyen bir tasarıma sahip. Diğer modellerde de kullanılan ince far tasarımı ile ızgara, bu modelde de olduğu gibi karşımıza çıkıyor. Aracın arka kısmındaki aydınlatmalar da içten yanmalı 308 ailesinden alınmış durumda. Yalnız normal E-308'in tek parça halindeki arka aydınlatması, E-308 station wagonda ayrı ayrı iki parça haline getirilmiş.

Aracın iç tasarımına baktığımızda da büyük bir yenilik göremiyoruz. Peugeot mühendisleri, birkaç yıldır kullandıkları kokpit tasarımını E-308'de de tercih etmişler. Tamamen dijital gösterge ekranı ile konsola gömülü olarak dizayn edilen dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, iç tasarımda bizleri karşılayan detaylar olarak karşımıza çıktı.

Peugeot, E-308'de 400 Volt 51 kWh'lık yeni nesil batarya kullandı. Bu bataryanın yüzde 80'i nikel, yüzde 10'u manganez ve yüzde 10'u da kobalt olarak açıklandı. Şirkete göre E-308, sahip olduğu bu batarya ile WLTP standartlarına göre 400 kilometre civarında menzile sahip olacak. Bir de araca "Brake" isimli bir sürüş modu ekleyen mühendisler, bu sürüş modu ile araç yavaşlarken, kendi kendini şarj etmesini sağlamış durumdalar. Peugeot, bu sürüş modunun bataryayı yüzde 20'den yüzde 80'e sadece 25 dakikada şarj edeceğini söylüyor.

Peugeot yetkilileri, E-308'in fiyatına ilişkin hiçbir açıklamada bulunmadılar. Ancak bu otomobilin, önümüzdeki yılın ortasında ve Allure ile GT donanım paketleriyle satılacağını biliyoruz. Fiyat açıklaması geldiğinde, sizleri yeniden bilgilendireceğiz.