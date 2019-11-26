Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Opel, Peugeot gibi markaların sahibi olan PSA, çalışanlarına önümüzdeki haftalarda bir birleşme anlaşması imzalayacaklarını söyledi. İki dev şirketin tek çatı altında birleşmesinden doğacak şirket, dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisi olacak.

Otomotiv dünyası, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve PSA’dan gelecek resmi birleşme haberini bekliyor. Yaklaşık bir ay önce yaptığımız haberde, iki firmanın yüzde 50-50 ortaklık modeline dayanan bir birleşme üzerinde anlaşma sağlandığını sizlere aktarmıştık. PSA ile FCA arasındaki dev birleşme, New York Borsası, İtalyan Borsası (Milan) ve Euronext Borsası’nda (Paris) işlem görecek olan yeni bir Hollandalı ana şirket altında gerçekleşecek.

Reuters’ın haberine göre PSA ve FCA, çalışanlarına önümüzdeki haftalarda bir birleşme anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Aynı haberde, söz konusu birleşme sürecine iki gruptan 50 kişinin dahil olduğu da bildirildi.

FCA ve PSA, dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisini ortaya çıkaracak birleşmeyi nihayete erdirmek için bir süredir görüşmelerde bulunuyorlar. Reuters’ın şirkete yakın kaynaklardan elde ettiği dökümanlara göre FCA Hazinedarı ve Global İş Geliştirme Başkanı David Ostermann ve PSA Genel Müdür Yardımcısı Olivier Bourges tarafından yönetilen dokuz yeni çalışma grubu oluşturuldu. Geçtiğimiz hafta FCA Başkanı John Elkann, PSA ile bu yılın sonuna kadar birleşme anlaşması imzalayacaklarını belirtmişti.

Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi olan Fransız PSA’nın bünyesinde Opel, Peugeot ve Citroen gibi önemli markalar bulunuyor. 2014 yılında İtalyan Fiat ile Amerikan Chrysler'in birleşmesi sonucunda kurulan FCA ise Jeep, Maserati, Alfa Romeo ve Dodge gibi markaları bünyesinde barındırıyor.