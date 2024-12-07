Peugeot, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayımladı. Marka bu ay 308'e kaçırılmayacak bir indirim yaptı. Diğer modellerde ise fiyat değişimi yaşanmadı.

Fransız otomotiv devi Peugeot'nun Aralık 2024 güncel fiyat listesi belli oldu. Geçtiğimiz ay 408'e indirim yapıp diğer modellere dokunmayan firma, bu ay da 308'e indirim yaptı. Diğer modellerde ise fiyat değişimi yaşanmadı.

Bu haberimizde, Peugeot'nun aralık ayı sıfır otomobil ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Listenin Peugeot'dan temin edildiğini ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

Peugeot sıfır araba fiyatları - Aralık 2024

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı 208 1.324.500 TL 1.324.500 TL 308 1.617.500 TL 1.490.000 TL 408 1.757.000 TL 1.757.000 TL 508 2.210.000 TL 2.210.000 TL 2008 1.634.000 TL 1.634.000 TL Yeni 3008 2.190.000 TL 2.190.000 TL Yeni 5008 - 2.580.000 TL

208 fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.2 PureTech 100hp, Benzinli Active Prime, Otomatik 1.324.500 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure, Otomatik 1.419.000 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 1.540.500 TL 100 kW, Elektrikli GT, Otomatik 1.364.500 TL

208 opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya, Özel Metalik Boya 7.000 TL Active Prime, Allure, GT Özel Metalik Boya 9.000 TL Active Prime, Allure, GT

308 fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Active Prime, Otomatik 1.490.000 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure, Otomatik 1.590.500 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 1.758.000 TL 115 kW, Elektrikli GT, Otomatik 1.668.000 TL

308 opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 9.500 TL Active, Allure, GT Özel Metalik Renk 18.000 TL Active, Allure, GT

408 fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure, Otomatik 1.757.000 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 2.210.000 TL

408 opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 10.500 TL GT, Allure Özel Metalik Renk 19.000 TL GT, Allure E-call 2.034 TL GT, Allure 'Night Vision' Gece Görüş Sistemi 52.000 TL GT Nappa Deri Döşeme 78.000 TL GT

508 fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 BlueHDi 130hp, Dizel Allure, Otomatik 2.210.000 TL 1.5 BlueHDi 130hp, Dizel GT, Otomatik 2.454.000 TL

508 opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Özel Metalik Renk 10.500 TL Allure, GT Panoramik Açılır Cam Tavan 45.000 TL Allure Gelişmiş Sürüş Destek Plus Paketi 27.500 TL Allure Mistral Executive İç Mekan 77.500 TL GT

2008 fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Active Prime, Otomatik 1.634.000 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure, Otomatik 1.758.000 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 1.944.000 TL 100 kW, Elektrikli Allure, Otomatik 1.515.500 TL 115 kW, Elektrikli GT, Otomatik 1.721.000 TL

2008 opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 9.500 TL Allure, GT, Active Prime Özel Metalik Boya 18.000 TL Allure, GT, Active Prime Kablosuz Şarj 6.000 TL Allure Açılır Cam Tavan 45.000 TL Allure Alcantara İç Döşeme 45.000 TL GT

Yeni 3008 fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 Hybrid 136hp Allure, Otomatik 2.190.000 TL 1.2 Hybrid 136hp GT, Otomatik 2.555.000 TL 157 kW, Elektrikli Allure, Otomatik 1.832.000 TL 157 kW, Elektrikli GT, Otomatik 2.555.000 TL

Yeni 3008 opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 15.000 TL Allure, GT 21'' Panoramik i-Cockpit 45.000 TL Allure Focal Hi-Fi Ses Sistemi 45.000 TL GT Nappa Deri Koltuklar 85.000 TL GT

Yeni 5008 fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 Hybrid 136hp eDCS6, Hibrit Allure, Otomatik 2.580.000 TL 1.2 Hybrid 136hp eDCS6, Hibrit GT, Otomatik 2.750.000 TL 157kW (210hp), Elektrikli GT, Otomatik 2.750.000 TL

Yeni 5008 opsiyon fiyatları - Aralık 2024