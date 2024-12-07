Peugeot, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayımladı. Marka bu ay 308'e kaçırılmayacak bir indirim yaptı. Diğer modellerde ise fiyat değişimi yaşanmadı.
Fransız otomotiv devi Peugeot'nun Aralık 2024 güncel fiyat listesi belli oldu. Geçtiğimiz ay 408'e indirim yapıp diğer modellere dokunmayan firma, bu ay da 308'e indirim yaptı. Diğer modellerde ise fiyat değişimi yaşanmadı.
Bu haberimizde, Peugeot'nun aralık ayı sıfır otomobil ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Listenin Peugeot'dan temin edildiğini ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.
Peugeot sıfır araba fiyatları - Aralık 2024
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|208
|1.324.500 TL
|1.324.500 TL
|308
|1.617.500 TL
|1.490.000 TL
|408
|1.757.000 TL
|1.757.000 TL
|508
|2.210.000 TL
|2.210.000 TL
|2008
|1.634.000 TL
|1.634.000 TL
|Yeni 3008
|2.190.000 TL
|2.190.000 TL
|Yeni 5008
|-
|2.580.000 TL
208 fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.2 PureTech 100hp, Benzinli
|Active Prime, Otomatik
|1.324.500 TL
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|Allure, Otomatik
|1.419.000 TL
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|GT, Otomatik
|1.540.500 TL
|100 kW, Elektrikli
|GT, Otomatik
|1.364.500 TL
208 opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya, Özel Metalik Boya
|7.000 TL
|Active Prime, Allure, GT
|Özel Metalik Boya
|9.000 TL
|Active Prime, Allure, GT
308 fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|Active Prime, Otomatik
|1.490.000 TL
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|Allure, Otomatik
|1.590.500 TL
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|GT, Otomatik
|1.758.000 TL
|115 kW, Elektrikli
|GT, Otomatik
|1.668.000 TL
308 opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|9.500 TL
|Active, Allure, GT
|Özel Metalik Renk
|18.000 TL
|Active, Allure, GT
408 fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|Allure, Otomatik
|1.757.000 TL
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|GT, Otomatik
|2.210.000 TL
408 opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|10.500 TL
|GT, Allure
|Özel Metalik Renk
|19.000 TL
|GT, Allure
|E-call
|2.034 TL
|GT, Allure
|'Night Vision' Gece Görüş Sistemi
|52.000 TL
|GT
|Nappa Deri Döşeme
|78.000 TL
|GT
508 fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 BlueHDi 130hp, Dizel
|Allure, Otomatik
|2.210.000 TL
|1.5 BlueHDi 130hp, Dizel
|GT, Otomatik
|2.454.000 TL
508 opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Özel Metalik Renk
|10.500 TL
|Allure, GT
|Panoramik Açılır Cam Tavan
|45.000 TL
|Allure
|Gelişmiş Sürüş Destek Plus Paketi
|27.500 TL
|Allure
|Mistral Executive İç Mekan
|77.500 TL
|GT
2008 fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|Active Prime, Otomatik
|1.634.000 TL
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|Allure, Otomatik
|1.758.000 TL
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|GT, Otomatik
|1.944.000 TL
|100 kW, Elektrikli
|Allure, Otomatik
|1.515.500 TL
|115 kW, Elektrikli
|GT, Otomatik
|1.721.000 TL
2008 opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|9.500 TL
|Allure, GT, Active Prime
|Özel Metalik Boya
|18.000 TL
|Allure, GT, Active Prime
|Kablosuz Şarj
|6.000 TL
|Allure
|Açılır Cam Tavan
|45.000 TL
|Allure
|Alcantara İç Döşeme
|45.000 TL
|GT
Yeni 3008 fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 Hybrid 136hp
|Allure, Otomatik
|2.190.000 TL
|1.2 Hybrid 136hp
|GT, Otomatik
|2.555.000 TL
|157 kW, Elektrikli
|Allure, Otomatik
|1.832.000 TL
|157 kW, Elektrikli
|GT, Otomatik
|2.555.000 TL
Yeni 3008 opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|15.000 TL
|Allure, GT
|21'' Panoramik i-Cockpit
|45.000 TL
|Allure
|Focal Hi-Fi Ses Sistemi
|45.000 TL
|GT
|Nappa Deri Koltuklar
|85.000 TL
|GT
Yeni 5008 fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 Hybrid 136hp eDCS6, Hibrit
|Allure, Otomatik
|2.580.000 TL
|1.2 Hybrid 136hp eDCS6, Hibrit
|GT, Otomatik
|2.750.000 TL
|157kW (210hp), Elektrikli
|GT, Otomatik
|2.750.000 TL
Yeni 5008 opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalık Boya
|15.000 TL
|GT, Allure
|21'' Panoramik i-Cockpit
|45.000 TL
|Allure
|Nappa Deri Koltuklar
|100.000 TL
|GT