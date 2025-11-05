Tümü Webekno
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Yeni Peugeot 208'in Fütüristik Konsepti Ortaya Çıktı (Çok Yakında Tanıtılacak)

Peugeot'un 12 Kasım'da tanıtacağı yeni Peugeot 208'e dair yeni bir tasarım konsepti ortaya çıktı. Söylentilere göre Peugeot 208'ler gelecekte bu tasarıma sahip olacak.

Yeni Peugeot 208'in Fütüristik Konsepti Ortaya Çıktı (Çok Yakında Tanıtılacak)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Peugeot, yeni nesil 208 modeline dair Polygon konseptinin ilk görüntülerini paylaştı. Bu konsept, Peugeot modellerinin gelecekteki tasarım dilini yansıtıyor. STLA Small platformunu kullanan ilk Stellantis otomobili olacağı da doğrulanan Polygon konsepti, detaylardan arındırılmış gövde yapısıyla hatlara ve orantılara odaklanan bir tasarım felsefesine sahip.

Polygon sade bir prototip olmasına rağmen, yeni 208’in tasarım diline dair güçlü ipuçları mevcut. Üç parçalı yatay far tasarımı, kısa burun yapısı ve devasa tekerlekleriyle dikkat çeken Polygon, kompakt sınıfta alışılmışın dışına çıkıyor.

Yeni Peugeot 208'in Polygon konsepti:

2

STLA Small platformu, benzinli, hibrit ve tam elektrikli motor seçenekleriyle çok yönlü bir yapı sunacak. Ayrıca konseptin iç mekânı canlı renkleri ve fütüristik detaylarıyla da markanın yeni dönemini temsil ediyor.

Tüm bunların yanı sıra gelişmiş arayüzler, minimal hatlar ve sürücü odaklı düzen, yeni nesil 208’in sadece bir ulaşım aracı değil, geleceğin yaşam alanı olacağının da göstergesi. 12 Kasım’da gerçekleşecek olan lansman, Peugeot için yeni çağın başlangıcı olacak diyebiliriz.

Araba

