YouTube’un en çok takipçiye sahip kanalı olan PewDiePie, T-Series’e karşı olan mücadelesinde oldukça beklenmedik bir destekçiye kavuştu. Elon Musk, PewDiePie’nin yardımına geldi.

YouTube’da çok ciddi bir 'en çok takipçiye sahip olma' yarışı yaşanıyor. T-Series ile PewDiePie arasındaki çekişme oldukça ilginç olaylar yaşanmasına da sebep oluyor.

SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk, 27 Ocak’ta PewDiePie’a konuk olup Meme Review serisinde yer alabileceğini söyledi.

Görünüşe göre bu enteresan internet yayını gerçek olacak. Son dönemde takipçi sayısı açısından T-Series’in yakın takibinde olan PewDiePie, son hareketiyle beraber arayı açmayı başarabilir. PewDiePie’ın 86 milyondan fazla takipçisi var.

Musk, geçtiğimiz pazar günü bir sonraki Meme Review’ı sunacağını açıkladı. Yanındaki konuğu ise Rick and Morty serisinin arkasındaki isim olan Justin Rolland olacak. Musk daha önce de Joe Rogan’ın podcastine katılmıştı. Şimdi de PewDiePie’a konuk olacak.

Musk’ın sosyal medyayı etkili şekilde kullandığına kimsenin şüphesi yok. Twitter CEO’su Jack Dorsey de geçenlerde yaptığı açıklamada Musk’ın en ilham verici kullanıcılarından biri olduğunu söylemişti. Musk’ın genel olarak açık konuştuğu ve düşüncelerini filtreden geçirmeden aktardığı biliniyor.

Ünlü girişimcinin programı gerçekten sunup sunmadığını birkaç gün içinde öğreneceğiz.