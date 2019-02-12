2018'in Şubat ayında SpaceX tarafından Falcon Heavy roketiyle uzaya gönderilen Tesla Roadster, uzaydaki yolculuğuna devam ediyor. Bilim insanlarının yaptığı son çalışmaya göre, Tesla'nın yolculuğu bir süre sonra Dünya'ya çarparak son bulabilir.

SpaceX lansmanından sonra, "Her ne kadar Mars'a ya da Mars ile Jüpiter arasındaki bir bölgeye doğru yönelse de Tesla, bir gün Dünya'ya dönecek" diyen astrofizikçiler haklı çıkabilir. NASA'nın yıllar süren hegemonyasını ortadan kaldıran SpaceX'in geçtiğimiz yıl uzaya gönderdiği Tesla Roadster'ın rotası üzerinde yapılan çalışmalar, aracın Dünya'ya çarpma olasılığının olduğunu gösteriyor.

1 yılı aşkın süredir uzayda yoluna devam eden Roadster'ın, Tesla'nın araca verdiği 36.000 mil garantisini 13.000 kez aştığı düşünülüyor. Roadster'ın bu zamana kadarki rotasını inceleyip detaylı hesaplar yapan araştırmacılar, aracın olası son duraklarını belirledi. Araştırma sonuçlarına göre Tesla Roadster; Dünya, Güneş ya da Venüs'ten birine çarparak yolculuğunu tamamlayacak.

Roadster'ın Dünya'ya yakın zamanda çarpma olasılığının çok düşük olduğunu belirten araştırmacılar, otomobilin son durağının 1 milyon yıl içinde %6 olasılıkla Dünya olduğunu söylüyor. Aracın Venüs'e çarpma ihtimalini %2,5 olarak açıklayan araştırmacılardan Profesör Hanno Rein, "Roadster'ın yolculuğunun nerede sonlanacağını söyleyebiliyoruz. Fakat birkaç milyon yıl boyunca aracın yoluna devam edemeyeceği neredeyse kesin" açıklamasını yaparak muhtemel çarpışmanın gerçekleşeceğini de belirtti.

15 milyon yıllık süreçte Roadster'ın %22 olasılıkla Dünya'ya çarpacağını belirten açıklamada, aracın o tarihe kadar uzay radyasyonunun etkilerine dayanamayacağı da not ediliyor. Ayrıca otomobilin atmosfere giriş yapması durumunda bir meteordan farksız bir şekilde yanacağı için tehlike unsuru olması beklenmiyor.