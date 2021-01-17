Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden birisi olan Pfizer, geçtiğimiz günlerde yeni bir logoya kavuştu. Bu logonun arkasındaki isimse bir Türk'tü. New York'ta kariyerine devam eden Türk tasarımcı Sabri Akın, Pfizer'ın yeni logosunun seçilme sürecini ve logoyu nasıl tasarladığını anlattı.

İlk defa 2019 yılının aralık ayında Çin'de görülen koronavirüs, ilerleyen haftalarda dünya geneline yayılmıştı. Virüsün pandemi ilan edilmesiyle birlikte aşı çalışmaları büyük hız kazanmıştı. Koronavirüse karşı aşı geliştiren ve bu aşıyı şu anda ülkelere satmaya başlamış olan bir şirket de Pfizer.

Almanya merkezli BioNTech ile ortaklaşa aşı geliştiren Pfizer, yakın zamanda logosunda bir değişiklik yaptı. 70 yıllık logosunu değiştirme kararı alan Pfizer, yeni logosu için 18 aydır arayıştaydı ve sunulan onlarca seçenek arasında bir tasarıma karar verildi. O tasarımın sahibiyse bir Türk.

Pfizer'ın yeni logosunun arkasındaki isim bir Türk:

Pfizer, 70 yılın ardından yaptığı logo değişiminde yeni logosunu Türk tasarımcı Sabri Akın'ın tasarladığı logo olarak belirledi. Tasarım hayatını New York – İstanbul arasında sürdüren Sabri Akın, Pfizer'ın yeni logosunun seçilme sürecini de şu sözlerle anlattı:

"ABD'nin önemli tasarım şirketleriyle çalışan, global şirketlere iş üreten bir tasarımcıyım. Pfizer'le yollarımız New York merkezli tasarım stüdyosu Team Design sayesinde kesişti. Team Design, Pfizer'ın yeni logosunu ve kurumsal kimliğini tasarlamak üzere atanmıştı. Ben de bu projeye dâhil edildim. Şirketin kurumsal kimliğinin tasarlanması sürecinde yer aldım ve Pfizer tarafından seçilen logoyu tasarladım."

Hürriyet'in "70 yıldır aynı logoyu kullanan bir şirketin tasarımını değiştirmesi riskli midir?" sorusunu da yanıtlayan Sabri Akın, yeni logoyu tasarlarken neleri göz önünde bulundurduğunu da şu şekilde aktardı:

"Pfizer kurumsal kimliği yenilerken aklında kendini ecza ürünleri üreten kurumsal bir şirket profilinden çıkarıp büyük hastalıkları tedavi eden, bilime ve insanlığa katkı yapan inovatif bir şirket olarak konumlandırmak vardı. Biz de bunu göz önünde bulundurarak şirketin ikonikleşmiş, 70 yıllık hap formundaki logosundan yola çıktık ve markanın devamlılığına, dönüşüme ve bilime yaptığı katkıyı vurgulayan DNA zincirine soyut bir referans veren yeni logosunu tasarladık."

New York'ta serbest tasarımcı olarak çalışmalarına devam eden Sabri Akın, bugüne kadar Pfizer'in yanı sıra Facebook, Apple, Nike ve Snapchat'in de aralarında bulunduğu birçok şirket için tasarımlar yaptı. Akın, lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde tamamladı.