BioNTech ile ürettikleri koronavirüs aşısı ile salgında önemli bir rol oynayan Pfizer'ın aşı üretmeyi başlangıçta reddettiği ortaya çıktı. Pfizer'ın bu kararının gerekçesi ise salgının kısa sürede kontrol altına alınacağına inanmaları ve mRNA aşısının fazla deneysel bulunmuş olmasıymış.

Başladığı günden bu yana hayatımızı her yönüyle etkileyen ve 1,5 yılın ardından gelinen noktada hâlâ etkileri devam eden koronavirüs salgınında atılan en büyük adım şüphesiz ki aşıların geliştirilmesi oldu. Bu konuda Çin'in Sinovac aşısının yanında tüm dünyada en çok uygulanan aşı BioNTech aşısı. Üstelik son çalışmalar, en etkili aşılardan birinin de BioNTech olduğunu gösteriyor.

Ancak ortaya çıkan yeni bir bilgiyle, BioNTech - Pfizer ortaklığıyla üretilen mRNA aşısının üretiminin Pfizer tarafından ilk etapta reddedildiği öğrenildi. The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre Pfizer, aşıyı üretmeyi Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından yapılan ısrarlar sonucu kabul etti.

Salgının kısa sürede kontrol altına alınacağını düşünmüşler:

Pfizer’in başkan yardımcısı ve baş bilim sorumlusu olan Dr. Phil Dormitzer, salgının etkisini göstermeye başladığı Ocak 2020'de, yürüttüğü çalışmalarda ve gözlemlerde salgının Sars ya da Mers virüslerinde olduğu gibi kısa sürede kontrol altına alınacağı sonucuna varmış. Dormitzer, salgının seyrini değiştiren mRNA aşısının o dönemde 'fazla deneysel' olduğunu ve zaten kısa sürede salgının kontrol altına alınacağını düşündüğü için Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in BioNTech - Pfizer ortak aşı üretimi teklifini 'bu işin yürümeyeceği' söyleyerek reddetmiş.

Türeci çifti, aldıkları ilk olumsuz cevabın ardından bir süre sonra Dormitzer ile tekrar görüşmüş ve kısa süre sonra da ortaklık kararı alınmış. Uğur Şahin, salgının seyrine ve nasıl son bulacağına dair kafasında ayrıntılı bir görüntü olduğunu ancak o dönemde Dormitzer tarafından verilen yanıtı da son derece 'akla yatkın' bulduğunu ifade ediyor.

Aşının üretimi hikayesinin başlangıcını anlatan bu olaylar, gazeteci Joe Miller tarafından Şahin&Türeci çiftinin işbirliği ile yazılan ve önümüzdeki haftalarda yayınlanacak olan 'The Vaccine' isimli kitapta yer alıyor.