Uğur Şahin: Çocuklar İçin COVID-19 Aşısı Geliştirdik

BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, 12 yaşından küçük çocuklar için bir koronavirüs aşısı geliştirdiklerini duyurdu. Verileri toplamak için birkaç hafta zamana ihtiyaç duyduklarını söyleyen Şahin, aşı onayının ekim ayı sonunda verilebileceğini düşünüyor.

Pfizer ile yaptığı iş birliği neticesinde koronavirüsle mücadele için mRNA tabanlı koronavirüs aşısını geliştirmeyi başaran BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, House of Pharma'nın etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda koronavirüs aşısıyla ilgili yeni bir dönemin başlamak üzere olduğunu vurgulayan bilim insanı, 12 yaşından küçük çocuklar için bir aşı geliştirildiğini duyurdu.

Uğur Şahin tarafından yapılan açıklamalara göre geliştirilen yeni koronavirüs aşısı, 12 yaş altındaki çocuklara özel olacak. Aşıyla ilgili klinik deneylerin sürdüğünü ifade eden bilim insanı, ilk verilerin bu ay sonu itibarıyla yayımlanacağını söyledi. Açıklanacak veriler, aşının çocuklar için etkili olup olmadığının anlaşılmasını sağlayacak.

Ekim ayı sonunda onay alabilir

Uğur Şahin tarafından yapılan açıklamalarda, "Şu an 12 yaşın altındaki çocuklar için onay alan bir COVID-19 aşısı yok. Fakat bu durum ekim ayının sonunda değişebilir. 12 yaşın altındaki çocuklar için çalışmalar tamamlandı. Şu an verileri toparlıyoruz ve birkaç haftamız daha var." ifadeleri kullanıldı.

BioNTech'in kurucusu, yapılan çalışmalardan umutlu görünüyor. Şu ana kadarki süreçte hiçbir sürprizle karşılaşılmadığını söyleyen Şahin, denetleyici kurumların aşıyla ilgili kararının birkaç hafta içerisinde çıktığını, resmi sürecin eylül sonu ya da ekim başında başlayacağını belirtti. Eğer çalışmalar onay alırsa, 12 yaşından küçükler çocuklar için de koronavirüse karşı bağışıklık kazandıran bir aşı piyasaya sürülmüş olacak.