Pfizer-BioNTech Aşısının Çocuklardaki Etkisi Araştırıldı

Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısının çocuklar üzerindeki etkisi araştırıldı. Araştırmada Pfizer-BioNTech aşısının, çocuklarda Omicron bulaşma riskini önemli ölçüde azalttığı tespit edildi.

5 yaş ve üstü çocuklara 2021 yılından beri uygulanıyor olmasına rağmen, enfekte çocukların genellikle çok hafif semptomlar göstermesi sebebiyle Pfizer BioNTech'in Covid-19 aşısının Omicron enfeksiyonunu önlemedeki etkinliği üzerine kesin bir tahmin yapılamıyordu. Ancak yapılan yeni bir çalışma, Pfizer-BioNTech aşısının çocuklar üzerindekini etkisini ortaya koydu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından cuma günü yayımlanan ve 1,364 çocuk üzerinde yapılan yeni bir araştırmaya göre, Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısı, Omicron varyantının enfeksiyon riskini ciddi oranda düşürüyor. Çalışmaya göre ayrıca tüm dozları olan çocukların, aşısızlara göre hastalığı yatakta atlatma oranı da düşüyor.

Pfizer-BioNTech, 12-15 yaş arası çocuklarda Omicron enfeksiyonu riskini yaklaşık yüzde 60 düşürüyor

25 Temmuz-12 Şubat tarihleri arasında yürütülen ve daha büyük bir pediatrik çalışmanın parçası olan çalışmada, semptomlardan bağımsız bir şekilde haftalık olarak Covid-19 için test edilen, yaşları 5 ila 11 arasında değişen 1,052 ve 12 ila 15 arasında değişen 312 çocuk incelendi. Temel olarak tıbbi bakım arayan semptomatik Covid-19 hastalarından alınan verilere dayanan ve özellikle evde Covid-19 testinin daha yaygın hale gelmesiyle sonuçları yetersiz bulunan daha önceki çalışmalardan farklı olarak bu yeni çalışmada hem semptomatik hem de asemptomatik hastalar izlendi.

Pfizer-BioNTechc'in Omicron bulaşma riskini 5-11 yaş arası çocuklar arasında yüzde 31, 12-15 yaş arası çocuklar arasında ise yüzde 59 azalttığını gösteren çalışmada, aynı zamanda tam aşılı çocukların hastalık sebebiyle yatakta ortalama 1,4 gün geçirdiği, buna karşılık aşısızlar için bu sürenin 1,9 gün olduğu tespit edildi.

Bununla birlikte COVID-19 için pozitif test edilen aşılanmamış çocuklar arasında delta varyant enfeksiyonu olanların yüzde 66'sının, Omicron olanların ise yüzde 49’unun semptom bildirdiğini gösteren araştırma, Pfize-BioNTech aşısının 12 yaş ve üzeri çocuklarda Delta varyantı enfeksiyonunu önlemede de etkili olduğunu destekledi.

Öte yandan araştırmada Omicron’a yakalanan aşılı çocukların ortalama 26,2 saat okulu kaçırdığı, bu sürenin aşısız çocuklarda ise ortalama 18,8 saat olduğu tespit edildi. Aşının tıbbi bakım ihtiyacında da çok büyük bir değişim yaratmadığını gösteren araştırmada, Omicron'a yakalanan aşılı katılımcıların yüzde 15,5'inin, aşılanmamış katılımcıların ise yüzde 16,4’ünün bakıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.