5 Yaş Altı İçin Yapılan COVID Aşısı Başvurusu Ertelendi

COVID-19 üreticileri Pfizer-BioNTech, geçtiğimiz haftalarda ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) 5 yaş altında aşının kullanımı yaptığı başvuruda değişiklik olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamalarda üç doz deneme sonuçları çıkana kadar acil kullanım onayı başvurusunun dondurulduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Omicron varyantının Türkiye ve dünyada hızla yayılması, neredeyse iki yıldır hayatımızda olan COVID-19’un yıkıcı etkilerini yeniden yüksek seviyelere çıkarmış durumda. Hepimizin bildiği gibi bilim insanları bu sebeple hastalıkla mücadelede hâlen en büyük silahımızın aşılar olduğunu yaptıkları her açıklamada vurguluyor.

Tabii ki hastalığın bulaşıcılığı düşünüldüğünde de her yaş grubunun aşı olması gerektiğinin de uzmanlar tarafından altı çiziliyor. Geçtiğimiz aylarda dünyada en çok kullanılan aşılardan biri olan Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısının 5-11 yaş arası için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay aldığını aktarmıştık. Bu ayın başında da aşıyı geliştiren Pfizer ve BioNTech, 5 yaş altı için acil kullanım onayı için başvuru yapmıştı. Ancak gelen yeni haberler bu başvuruda değişikliğe gidildiğini gösterdi.

5 yaş altı için yapılan acil kullanım onayı başvurusu ertelendi

ABD’de 4 yaş altı 1.6 milyon çocuğun COVID’e yakalanmasının ardından şubat ayının başında aşının acil kullanım onayı alması için başvuruda bulunan Pfizer ve BioNTech, FDA’nın 5 yaş altında kamu sağlığı için böyle bir talepte bulunduğunu ifade etmişti. Ancak gelen yeni açıklamalar, aşıyı geliştiren ABD ve Almanya merkezli şirketlerin başvurularını ertelediğini gösterdi.

CNBC tarafından yayımlanan bir haberde başvurunun, 5 yaş altı grup için gerçekleştirilen 3 doz aşı denemelerinin ilk sonuçları FDA’ya ulaştırılana kadar dondurulacağı kaydedildi. Her iki şirket de yaptıkları açıklamada sonuçların olumlu çıkmasını ve koruyuculuk seviyesinin yüksek olmasını beklediklerini ifade etti.

FDA yetkilisi Peter Marks da gençler ve çocuklarda Omicron sebebiyle gençler ve çocuklarda yaşanan vaka ve hastaneye yatış oranlarındaki artışın aşının önemini yükselttiğini; bu yüzdende 3 doz aşılama verilerinin kendilerine iletilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca beş yaş altı grup için iki doz aşının yeterli olup olmayacağının değerlendirileceği de Marks’ın açıklamalarında yer aldı.