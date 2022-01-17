Pfizer CEO'sundan Dikkat Çeken COVID-19 Açıklaması

COVID-19'un başlangıcından beri adını sık sık duyduğumuz ilaç şirketi Pfizer'ın CEO'su, virüsün güncel durumunu değerlendirdi. Pfizer CEO'su, virüsün etkisinin daha yıllar boyunca hissedileceğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç şirketi Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, Fransız televiyonu BFMTV’ye verdiği bir demeçte mevcut durumu değerlendirerek COVID-19 virüsüne dair ilgi çekici açıklamalarda bulundu. COVID-19 virüsünün varlık ve etkisinin uzun yıllar boyunca sürdüreceğini kaydeden Bourla, “Çünkü tüm dünyaya yayıldı, kurtulmak kolay olmayacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bourla, Omicron varyantının bu derece sert kısıtlama ve önlemlerin alınmasını gerektiren son dalga olabileceğini düşündüğünü belirtti. Bu konuya dair Bourla, “Bilimin geliştirdiği araçlarla, bu dalganın bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabileceği kanaatindeyim" şeklinde kaydetti.

Omicron varyantı üzerinde daha etkili bir aşı 3 ay içerisinde gelecek

Yaptığı açıklamada şirketin geliştirmiş olduğu COVID-19 aşısı olan 'Pfizer-BioNTech'in sağladığı koruyuculuğu geçen ilk varyantın Omicron olduğunu ifade eden Bourla, buna karşılık olarak aşının koruyuculuk oranını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmakta olduklarını belirtti. Bu çalışmalar için Bourla, “Çok kısa bir süre 3 ay içerisinde, etkili bir aşımız olacak.” şeklinde aktardı.

Buna ek olarak Pfizer tarafından yapılan açıklamada, şirketin COVID-19'a karşı geliştirdiği 'Paxlovid' isimli anti-viral ilacın Fransa’da üretileceği ifade edildi. 16 Aralık tarihinde Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, COVID-19 tedavisinde kullanılmak üzere Paxlovid’e onay vermişti.

Açıklamada bu çalışma için 5 yıllığına 520 milyon euroluk bir yatırım yapılacağı belirtildi.