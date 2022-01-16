Yeni ve Daha Ucuz Bir COVID-19 Aşısı Geliştirildi

Teksas'ta yaşayan bilim insanları, COVID-19 virüsüne karşı yeni bir aşı geliştirdiklerini açıkladı. Yeni aşı için patent alınmayacağı aktarıldı.

COVID-19 virüsüne karşı yeni bir aşı geliştirildi. The Guardian’ın haberine göre Teksas Çocuk Hastanesi Aşı Gelişimi Merkezi’nden bilim insanları Dr. Peter Hotez ve Dr. Maria Bottazzi, mayadan yaralanarak yeni bir COVID-19 aşısı geliştirdiklerini açıkladı. 2011 yılından bu yana Sars ve Mers virüsleri üzerinde çalışan ve aşı prototipi geliştiren ekip, bu prototiplerden yola çıkarak geliş geliştirdikleri aşıya 'Corbevax' ismini verdi.

Geliştirdikleri yeni COVID-19 aşısı için patent almayacaklarını ve bu yüzden aşının ‘özel’ olduğunu ifade eden Dr. Bottazi; aynı teknoloji temel alınarak 60’tan fazla aşının geliştirildiğini aktardı. Patent almama kararına dair Bottazzi, "Dünyaya iyilik yapmak istiyoruz. Doğru olan buydu ve ahlaki olarak bunu yapmalıydık. Gözümüzü bile kırpmadan karar verdik" şeklinde kaydetti.

Corbevax, diğer COVID-19 aşılarından daha uygun fiyatlı olacak

Gerçek bir COVID-19 spike proteinin maya hücresine yerleştirilmesiyle temel proteinin kopyalanması ve sonrasında da bağışıklık sistemine katılması prensibine dayanan Corvebax aşısı için Bottazzi, "Proteini direkt ve sentetik olarak, laboratuvarda maya sistemi kullanarak yapıyoruz. Mayanın, virüstekiyle aynı proteini geliştirmesini sağlıyoruz. Bu şekilde vücudu bağışıklığa kavuşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Tıpkı Hepatit B aşısına benzer bir şekilde maya ile geliştirilen Corbevax için yapılan klinik test sonuçları henüz kaynak kısıtlamaları sebebiyle açıklanmadı; ancak hastanenin yapmış olduğu açıklamada aşının orijinal Covid virüsüne karşı yüzde 90, Delta varyantına karşı ise yüzde 80 etkili olduğu bildirildi. Corbevax’ın Omicron varyantı üzerindeki etkisinin nasıl olduğunun anlaşılması için yapılan testler ise devam etmekte.

Finansman için hükümet kurumlarından herhangi bir yardım alamadıklarını kaydeden Bottazzi; çalışmaların devam etmesi için yardımseverlere seslendi. Buna ek olarak Corbevax aşısının, piyasada bulunan mevcut COVID-19 aşılarından çok daha uygun fiyatlı olacağı aktarıldı.