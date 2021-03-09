Pfizer CEO’su, Onaylandıktan Aylar Sonra Aşı Oldu

Pfizer CEO’su Albert Bourla, BioNTech ile birlikte geliştirmiş oldukları koronavirüs aşısı onaylandıktan aylar sonra ilk doz aşısını yeni oldu.

Koronavirüs, 2020 yılı başı itibarıyla tüm dünyaya yayıldığından beri eski hayatımıza kavuşabilmemiz için en büyük umut, koronavirüse karşı etkili bir aşının geliştirilmesiydi. Biyoteknoloji ve ilaç şirketleri, 1 yıllık bir çalışmanın ardından koronavirüs aşılarını bir bir ortaya çıkarmaya başladılar ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onaylanan aşılar, pek çok ülkede kullanılmaya başlandı.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu olduğu Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile birlikte koronavirüse karşı en etkili aşılardan birini geliştiren ABD’li ilaç şirketi Pfizer’in CEO’su Albert Bourla, geliştirdikleri aşı FDA’dan aylar önce resmi onay almasına rağmen ilk dozunu geçtiğimiz günlerde oldu.

Pfizer CEO'su, halka güven vermek için başlangıçta aşı olmayı reddetmiş

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bourla, aşıyı ilk olanlardan biri olma imkanına sahipken bunu kamuoyuna güven vermek için reddettiğini, öncelikli kişilerin hakkını elinden almak istemediğini ifade etti. Kısa süre önce hem eşi hem de kendisi aşının ilk dozunu olan 59 yaşındaki iş insanı, aşıdan sonra kendini daha özgür hissettiğini belirtiyor. Yine de Bourla, koronavirüse karşı yüzde 95 etkili olduğu belirtilen aşının maksimum etkinliğe ulaşması için ikinci dozdan sonra iki hafta daha beklemesi gerekecek.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci’nin FDA onaylı tüm aşıların koronavirüs kaynaklı ölümlere karşı yüzde 100 etkili olduğu yönündeki ifadelerine katıldığını ifade eden Bourla, “Bu bir pandemi. FDA’nın onayladığı tüm aşılar ortak noktada buluşuyor. Eğer önceliklere göre karar vermemiz gereken bir durumdaysak, ölüm her şeyin önüne geçiyor” ifadelerini kullandı.