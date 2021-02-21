Pfizer BioNTech Aşısı Covid-19 Bulaşımını Engelliyor

Alman Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen Sars-CoV-2 aşısının, hastalığın yayılımını engellemede %89,4 gibi büyük bir verimlilik oranı sağladığı açıklandı. İnceleme İsrail'de gerçekleştirildi.

Koronavirüs aşılarının etkilerinin incelenmesi için araştırmacıların çalışmaları sürüyor. Nüfusunun yaklaşık 3'te 1'ini aşılayan İsrail de bu çalışmalar için en önemli merkezlerden biri konumunda bulunuyor.

İsrail'de yapılan bir çalışmada, koronavirüs aşısı yapılmış olan 1,7 milyon kişinin bilgileri kullanılarak Pfizer - BioNTech aşısının ne kadar verimli olduğunu da inceledi. Aşının hastalığın yayılımını engelleme becerisi, tahminlerin bile ötesine geçti.

Uğur Şahin bile bu kadarını beklemiyordu

Pfizer - BioNTech aşısı, %89,4 gibi önemli bir oranda Covid-19 yayılımını engelleyebiliyor. BioNTech CEO'su Uğur Şahin, aşıyı ilk duyurdukları zaman yaptıkları tahminde bu oranın %60 olacağını tahminlediklerini ifade etmişti.

Araştırmanın sonuçları henüz resmi olarak paylaşılmadı. Bu nedenle de Pfizer ya da BioNTech'ten konuyla ilgili olarak bir açıklama yapılmadı. Resmi sonuçların gelmesinin ardından her iki firma da bir değerlendirmede bulunacaktır.

Şu anda Çin, Rusya gibi ülkeler de kendi aşılarını geliştirdi ve kullanmaya başladı. Ülkemizde de hem yurtdışından gelen aşılarla aşılamalar başladı hem de yerli aşı için çalışmalar da devam ediyor. Aşılama arttıkça normal hayata dönüş de hızlanıyor.

İsrail'de aşılama çalışmaları dört koldan sürüyor

İsrail, 20 Aralık'ta devasa bir aşılama çalışmasına başlamıştı. Bugüne kadar ülkenin 9,3 milyonluk nüfusunun neredeyse yarısı en azından bir doz Pfizer aşısı yaptırmış durumda. Ülkede 744 bin 512 koronavirüs vakası bildirilirken ölümlerin sayısı da 5.526 oldu.

Hemen her ülkede koronavirüse karşı aşı çalışmaları yapıyor. Böylece günlük hayatların eskiye dönüşünün yolunun açılması da planlanıyor. Dünya çapında Covid-19 vakalarının sayısı 111 milyonu geçerken ölümlerin sayısı da 2 milyon 462 bin 770 olarak gerçekleşti.