Pfizer'ın Aşı Tesisi FDA'nın Testlerinde Sorunlar Yaşamış

Koronavirüs aşısı ile ilgili çalışmalar yapan firmalardan biri olan Pfizer'ın bir aşı geliştirdiği biliniyordu. FDA'ya göre Pfizer'in en yeni aşı tesisi, daha önceki kontrollerde hiç de iyi sonuçlar elde edememiş.

Yakın zamanda Covid-19 aşıları üretmeye başlayacak olan yeni Pfizer tesisi, FDA'nın dikkatini çekti. Gıda ve İlaç İdaresi'nin yayınladığı rapora göre tesisin geçmişinde küf sorunları ve geri çağrılan ürünler bulunuyor.

Bahsi geçen tesis, 2015 yılında Pfizer bünyesine geçtiğinden bu yana en az dört defa FDA tarafından ciddi bir şekilde denetimden geçirilmişti. Konuyla ilgili olarak konuşan bir Pfizer sözcüsü ise tesiste gerekli iyileştirmelerin yapıldığını ve artık FDA standartlarına kavuştuklarını açıkladı.

Kansas tesisi yenilendi

FDA'ya göre Pfizer yönetimi, geçtiğimiz yıl Kansas tesislerinde bir küf sorunu olduğunu biliyordu. Bu tesis yakın zamanda ihtiyaç duyulan Covid-19 aşılarını üretmeye de başlayacak. Bahsi geçen tesis, geçmişte de bazı sorunlarla karşılaşmıştı.

FDA raporlarına göre tesis, geçmişte yapılan incelemelerde düzenli olarak sorunlar yaşamıştı. Araştırmacıların hazırladığı raporlara göre geçmişte yaşanan küf kaynaklı sorunları gidermediği ve sürekli olarak aynı sorunların yaşandığı belirtildi.

1970'lerde inşa edilen tesiste küf sorununun adeta kronik hale geldiği belirtilirken, Hospita'yı satın aldığında Pfizer'in bünyesine kattığı tesisin 2020 yılındaki denetlemelerde de başarısız olduğu ifade edildi.

Pfizer tesise güveniyor

Son raporlarda Pfizer'in küften kurtulmak için çalışmaları oldukça arttırdığı ancak açıklanamayan tutarsızlıklar olduğu belirtilmişti. Firmanın tesis yöneticisi de dönemsel olarak bu sorunla karşılaştıklarını ancak artık FDA standartlarını karşılayacak seviyeye geldiklerini belirtti.

2020 yılının Ocak ayından bu yana çalışmalarını devam ettiren Pfizer'ın tesiste yapılacak iyileştirmelere ciddi bir meblağ ayırdığı belirtiliyor. Pfizer sözcüsü Eamonn Nolan, yaptığı açıklamada tesisin yüksek kalitede Covid-19 aşısı üretebileceğini söyledi. Yapılan testlerde Pfizer aşısı Covid-19'a karşı büyük başarı elde etmişti.