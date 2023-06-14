Pek çok oyunseverin favorisi olan korku oyunu Phasmophobia'nın konsollara geleceği açıklandı. Oyun ağustos ayında Xbox Series X/S, PlayStation5 ve PSVR 2 üzerinden de oynanabilecek.

İlk kez 2020 yılında yayınlanan ve oyunseverlerin favorileri arasına girmeyi başaran korku oyunu Phasmophobia ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip Kinetic Games, oyunun Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve PSVR 2'ye geleceğini duyurdu. Üstelik oyuna çapraz platform desteği de gelecek.

Kinetic Games'in yaptığı açıklamanın en heyecan verici tarafı hiç şüphesiz PSVR 2 desteği. Sanal gerçeklik ekipmanına sahip olan oyuncular, Phasmophobia atmosferinin ultra gerçekçi hissiyatını yaşama imkânı yakalayacaklar. Oyunun çapraz platform desteği ise konsol sahipleri ile PC sahiplerinin bu oyunu aynı anda oynamalarını sağlayacak.

Phasmophobia, 5 Ağustos'ta konsollara gelecek!

Yapılan resmi açıklamaya göre Phasmophobia, 5 Ağustos itibarıyla hem PlayStation 5 hem PSVR2 hem de Xbox Series X/S için oynanabilir olacak. Ancak oyunun tıpkı PC'deki gibi erken erişim aşamasında olacağını belirtelim.

Phasmophobia'nın konsol sürümler için yayınlanan yeni fragman:

Phasmophobia nasıl bir oyun?

Phasmophobia, tek başınıza oynayabileceğiniz gibi dört kişiyle takım kurup, hayaletlerin peşine düştüğünüz bir oyun. Oyunun kasvetli ortamında bazen bir kibrit, bazen de kamera gibi gelişmiş ürünler kullanarak hayaletleri yakalamaya çalışıyorsunuz. Steam'de bugüne dek 450 binden fazla yorum alan oyun için "Son Derece Olumlu" etiketi verilmiş durumda.

Eğer korku oyunlarından hoşlanıyorsanız, 139 TL karşılığında satın alabileceğiniz Phasmophobia'nın Steam listeleme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

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