Oynarken Koltuktan Sıçratacak 10 Multiplayer Korku Oyunu

Arkadaşlarınızla birlikte korku dolu bir oyun gecesi geçirmek istiyorsanız ve hangi oyuna başlayacağına karar veremiyorsanız, sizler için klasikleri de dahil ettiğimiz bir multiplayer oyun listesi hazırladık.

Eskiden Dead Realm diye şahane bir oyun vardı, hatırlar mısınız? Basit bir saklambaç oyunu gibi görünen Dead Realm’da bir kişi ebe olurdu ancak bu ebenin görüntüsü ve sizi yakaladığı anda çıkardığı sesler, hayatınızdaki en ürkütücü saklambaç oyununu oynamınıza olanak sağlardı.

Ne yazık ki Dead Realm geçtiğimiz sene oyuncu sayısının azlığından dolayı tüm sunucularını kapatma kararı aldığını açıklamıştı ve korku temalı oyun severlerin hepsi Dead Realm benzeri multiplayer oyun arayışına girdi. Biz de en az Dead Realm kadar ürkütücü, oynarken korkudan zıplamanızı sağlayacak bazı oyunlara daha yakından bakmak istedik. Listede ücretsiz, uygun ve ortalamanın biraz üstünde fiyata sahip multiplayer oyunlar bulunuyor. Hangisini seçip arkadaşlarınızla oynayacağınız artık size kalmış.

Multiplayer korku oyunu tavsiyeleri:

Deceit

The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Unfortunate Spaceman

Left 4 Dead 2

Phasmophobia

Pacify

The Forest

7 Days To Die

Dead By Daylight

Friday the 13th: The Game

Among Us'ın bir akıl hastanesinde geçen versiyonu: Deceit

Fiyat: Ücretsiz

Çıkış tarihi: 3 Mart 2017

Geliştirici: Baseline

Arkadaşlarımızı eğlenceli yollarla kandırmamızı sağlayan, kurnazlık yaparak kazanabildiğimiz ilk oyun vampir köylüydü. Daha sonra bu tür oyunları internet üzerinden oynamamıza olanak sağlayan Among Us tarzında oyunlar çıkmaya başladı. 2017 yılında çıkan Deceit de tam olarak bu tür oyunların korku versiyonu.

Oyunda toplam 6 kişi eski bir deliler hastanesinin bodrum katına bırakılıyor ve nihai amaç çıkış kapısını bulmak. Amaç basit gözükse de bir anda ışıklar sönüyor ve oyunculardan ikisi, bir anda hastalıklı canavara dönüşüyor. Canavara dönüşen oyuncuların amacı kimliklerini gizlemek ve ışıklar her söndüğünde olabildiğince adam öldürmek. Oyun korku hikayesini FPS türüyle güzel bir şekilde harmanlamış ve eğer Among Us’tan sıkılıp da işin içine biraz kan ve kaos katmak isterseniz Deceit’e bakmanızı öneririz.

Tıpkı Among Us gibi, ancak bu kez uzayda geçen versiyonu: Unfortunate Spaceman

Fiyat: Ücretsiz

Çıkış tarihi: 12 Haziran 2020

Geliştirici: New Blood Interactive

Tıpkı Deceit gibi Among Us’a bir hayli benzeyen, hatta oyunun korku temalı versiyonuşmuş gibi gözüken Unfortunate Spaceman, görsel konusunda biraz komik olsa da sizi oyunun içine çektikten sonra gerilim dolu anlar yaşatacak türden.

Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Unfortunate Spaceman’de ya astronotlardan birisi oluyorsunuz ya da astronot kılığına girmiş şekil değiştirebilen uzaylıyı. Oyundaki amaç Among Us’la neredeyse birebir aynı. Masum astronotlar kendilerine verilen görevi yapmaya çalışıyor ve uzaylı da kimsenin görmediği anlarda takım arkadaşlarını öldürmeye.

Arkadaşlarınız ile birlikte hayaletlerle dolu bir kasabanın içinde: The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Fiyat: 149 TL

Çıkış tarihi: 30 Ekim 2020

Geliştirici: BANDAI NAMCO Entertainment

Korku oyunlarını en güzel yapan detaylardan birisi sahip oldukları hikayedir. The Dark Pictures Anthology: Little Hope da oyuncuyu hikayesiyle kalbinden vuruyor ve oyun boyunca hem izlediğiniz hikayeler hem de başınıza gelen korkunç şeyler insanda bağımlılık etkisi yaratıyor.

Oyundaki amaç, hayaletlerle dolu Little Hope kasabasından arkadaşlarınızla stratejiler kurarak kaçmak. Söylemesi kolay olsa da hikaye boyunca sürekli önünüze atlayan küçük kız ve yakılarak öldürülen cadıların kötü ruhları peşinizi bir türlü bırakmıyor ve kalp çarpıntısından adam akıllı düşünemeyecek hale geliyorsunuz.

Ekip ruhuna sahip olmazsanız bedelini ödeten bir korku klasiği: Left 4 Dead 2

Fiyat: 18,50 TL

Çıkış tarihi: 17 Kasım 2009

Geliştirici: Valve

Left 4 Dead 2 gibi başarılı ve ünlü bir yapımı oyunculara tanıtmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Oyun 2009 yılında çıkmış olmasına rağmen oynayanların sayısı bir hayli fazla ve hala oynanmasının en büyük sebeplerinden biri de Left 4 Dead 2’nin bir klasik hale gelmesi.

Eğer aksiyon ve zombilerle dolu bir oyun arıyorsanız ve buna arkadaşlarınızla birlikte dahil olmak istiyorsanız Left 4 Dead 2 aradığınız oyun olabilir. Oyunu daha önce oynayıp bırakmış olsanız bile canımızın bir hayli sıkıldığı şu günlerde tekrar bir şans vermenizde fayda var. Üstelik oyun her ne kadar eski olarak tanımlanabilecek grafiklere sahip olsa da jumpscare senaryosuyla heyecanı en tepede tutmayı başarabiliyor.

Twitch'te olay yaratan oyun: Phasmophobia

Fiyat: 23 TL

Çıkış tarihi: 18 Eylül 2020

Geliştirici: Kinetic Games

2020 yılının en çok ses getiren oyunlarından birisi olan Phasmophobia, insanlara klasik korku hikayelerini başarılı bir şekilde yansıtıyor. Aslında oyunun başarısından konuşmaya pek gerek yok çünkü oyun, bir ay içerisinde Twitch’te en çok izlenen oyun olmayı başarmıştı.

Phasmophobia’yı diğer hayaletli oyunlardan farklı kılan en büyük özelliği, amacın hayaleti yenmek değil, varlığını kanıtlamak için yeterince delil toplamak olması. Toplamda 4 kişi oynayabileceğiniz bu oyunda bir nevi dedektif gibisiniz ve size verilen termometre ve Ouija tahtası gibi araçlarla hayalete dair delil toplamanız gerekiyor.

Oyuncak bebekler hiç bu kadar korkutucu olmamıştı: Pacify

Fiyat: 10,50 TL

Çıkış tarihi: 22 Şubat 2019

Geliştirici: Hitchcock Games

En az Phasmophobia kadar ses getirmeyi başaran Pacify’da bir zamanlar Twitch’i en meşgul eden oyunlar arasındaydı. 4 kişiye kadar oynanabilen bu oyunda amaç, hayalet bir kızdan kaçarken ürkütücü evin içerisinde saklanmış oyuncak bebekleri bularak kazan dairesinde yakmaya çalışmak.

Oyunu hem tek başınıza hem de arkadaşlarınızla oynamak mümkün ancak eğlencenin ve korkunun aynı anda dibine vurmak isterseniz oyunu 4 kişi oynamanızı tavsiye ederiz. Pacify oyun içerisinde diğer kişilerle iletişim kurmanıza izin vermiyor ancak Discord üzerinden arkadaşlarınızla iletişime geçerseniz, her birinizin oyuncak bulma macerasında yaşayacağı trajikomik anlara tanıklık etmek bir hayli komik olacaktır.

Hayatta kalma türünün klasiklerinden: The Forest

Fiyat: 32 TL

Çıkış tarihi: 30 Nisan 2018

Geliştirici: Endnight Games ltd

2014 yılında piyasaya sürülen The Forest, tıpkı Left 4 Dead 2 gibi popülerliğini korumaya devam eden başarılı oyunlardan birisi. Oyunda uçak kazası sonucunda bir ıssız adaya düşüyorsunuz ve ilk başta sadece hayatta kalmak için çalı çırpı toplamanın yeterli olacağını düşünürken, adada insan yiyen yamyam bir kabile olduğunu fark etmeniz pek uzun sürmüyor.

Bir yandan kaplumbağa kabuğunda su biriktirmeye çalışıp bir yandan da çeşitli silah ve kazıklarla dolu bir kale inşa etmeye çalışacağınız bu oyun hem korku hem de hayatta kalma türünde oyuncuları epey tatmin ediyor. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz The Forest’ta oyunun zorluğunu seçebilir; "ben yamyam görmeyeyim sadece hayatta kalmaya çalışayım" derseniz de sadece bu modu tercih edebilirsiniz.

Sadece 7 gününüz var: 7 Days To Die

Fiyat: 39 TL

Çıkış tarihi: 13 Aralık 2013

Geliştirici: The Fun Pimps Entertainment LLC

Grafik konusunda biraz eskide kalmış ancak hem oynanış hem de senaryo bakımından korkuyu en üst seviyelerde yaşatacak bir oyun arıyorsanız işte size 7 Days to Die. Oyundaki amaç, yedinci günün sonunda size doğru akın eden ölüleri bir şekilde yenmek.

Bu 7 gün boyunca arkadaşlarınızla birlikte işe yarayacak bir strateji belirleyip yemek bulmak, bir üs inşa etmek ve ölüleri yenebileceğiniz silahlar toplamak. 7 Days to Die oyunun fiyatı ortalamanın biraz üstünde gözükse de sık sık indirime girdiğini belirtmeden geçmeyelim.

Katile karşı savunmasızsınız: Dead By Daylight

Fiyat: 31 TL

Çıkış tarihi: 14 Haziran 2016

Geliştirici: Behaviour Interactive Inc.

Dead By Daylight, kişisel olarak korku oyunları arasındaki favorimdir. Hatta sadece benim favori oyunum olmakla kalmayacak ki 2016’da ilk önce PC platformunda çıktıktan sonra büyük ses getirdi ve hemen ardından konsola ve Nintendo Switch’e getirildi. Son olarak da oyun, 2020 yılında da mobil platformda piyasaya sürüldü.

Oyunu toplamda 5 kişi oynuyorsunuz ve aranızdan biri katili oynamak zorunda. Amaç haritada bulunan 5 jeneratörü tamir etmeye çalışırken bir yandan da katilden kaçıp yaşam mücadelesi vermek. Katilden kaçamasam da saldırırım nolacak canım derseniz, Dead By Daylight’ta tıpkı Outlast’te olduğu gibi katile vuramadığınızı, elinizden gelen tek şeyin kaçmak olduğunu söyleyelim.

...ve tabii ki de Friday the 13th: The Game:

Fiyat: 25 TL

Çıkış tarihi: 26 Mayıs 2017

Geliştirici: IIIFonic

Aslında Friday the 13th: The Game oyunun öyle geniş bir hayran kitlesi yok ancak var olan oyuncuların bir hayli sadık olduğunu söyleyebiliriz. Oyunda yapacağınız şeyler listedeki diğer oyunlara bir hayli benziyor ancak hem 13. Cuma lanetinin saldığı o korku hem de takımdaki arkadaşınızın katil Jason’ın yerine geçip ürkütücü bir görünüme sahip olması oyunu gerçekten uzun süre oynanabilir kılıyor.

Oyunun daha önceki versiyonlarında Jason’ın yerine geçmek mümkün değildi ancak 2017’de yayınlanan yeni sürümle birlikte katili siz veya takımdan başka bir arkadaşınız oynayabiliyor. Oyundaki amacınız eğer Jason rolündeyseniz diğerlerini öldürmek, kamp yapmaya gelen kurbanlarsanız da olabildiğince kaçmak.