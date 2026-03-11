Tümü Webekno
Photoshop Eğitimlerinin Sonu Geldi: Artık Konuşarak ve Yazarak Fotoğraf Düzenleyebileceksiniz!

Adobe Photoshop'a getirilen yeni yapay zekâ asistanı özelliği sayesinde fotoğraflarınızı sadece konuşarak ve yazarak düzenlemek artık mümkün.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Adobe, popüler aracı Adobe Photoshop için yeni bir yapay zekâ asistanı geliştirdi. Beta aşamasında kullanıma sunulan bu özellik, kullanıcıların karmaşık araç ve menülerle uğraşmadan yalnızca yazılı veya sözlü komutlarla fotoğraflarını düzenlemesine olanak tanıyor.

Yeni asistan, Photoshop’un web ve mobil sürümlerinde test edilmeye başlandı. Kullanıcılar artık “arka planı değiştir”, “ışığı artır”, “renkleri düzelt” ya da “fotoğraftaki nesneyi kaldır” gibi basit komutlar vererek düzenlemeleri otomatik olarak yaptırabiliyor.

Yeni başlayanlar için büyük kolaylık

Adobe’nin geliştirdiği bu sohbet tabanlı yardımcı yalnızca düzenleme yapmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıya rehberlik ederek hangi araçların kullanılacağını öneriyor, belirli işlemlerin nasıl yapılacağını açıklıyor ve daha karmaşık düzenlemeler için adım adım yönlendirme sağlayabiliyor.

Böylece özellikle Photoshop’a yeni başlayanlar için program çok daha erişilebilir hâle geliyor. Deneyimli kullanıcılar ise sık yapılan işlemleri çok daha hızlı tamamlayabiliyor.

Adobe yapay zekâya daha fazla ağırlık veriyor

2

Bu özellik, Adobe’nin yaratıcı uygulamalarına yapay zekâyı daha yoğun entegre etme stratejisinin bir parçası. Şirket son dönemde Adobe Acrobat’ta sohbetle PDF düzenleme ve içerik oluşturma gibi özellikler sunarken, Adobe Premiere Pro’ya da yapay zekâ destekli nesne seçme gibi araçlar ekledi.

Şirketin hedefi, kullanıcıların istedikleri sonucu tarif ettiği ve teknik işlemlerin büyük kısmını yazılımın üstlendiği daha etkileşimli bir yaratıcı çalışma ortamı oluşturmak. Yeni yapay zekâ asistanı da Photoshop’un gelecekte çok daha “konuşarak kullanılan” bir tasarım aracına dönüşebileceğinin güçlü bir göstergesi.

Adobe

