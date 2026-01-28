Tümü Webekno
Adobe Photoshop'a Çok İşinize Yarayacak Yepyeni Yapay Zekâ Özellikleri Geldi

Adobe, Photoshop'a yepyeni yapay zekâ özellikleri eklediğini açıkladı. İşte o özellikler.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Adobe, bütün hizmetlerine üretken yapay zekâ teknolojilerini entegre ediyordu ve kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyordu. En çok kullanılan görsel düzenleme hizmeti Photoshop da bunlardan biriydi.

Şimdi ise şirketten kullanıcıları sevindirecek yeni haberler geldi. Adobe, Photoshop’a birçok yeni yapay zekâ özelliği eklediğini duyurdu. Bu özelliklerin her biri düzenleme ve yaratıcılık süreçlerinizde çok işinize yarayacak ve harika çalışmalar ortaya çıkarmanıza imkân tanıyacak.

Yeni netlik, bulanıklık giderme ve gren ayarlama

phot1

Netlik, bulanıklı giderme ve gren olmak üzere yeni ayarlama katmanları güçlü, maskelenebilir katman tabanlı ayarlamaları doğrudan Photoshop'a getiriyor. Görüntülere boyut katabilecek, atmosferik pusu ortadan kaldırabilecek, ışıklandırmayı dengeleyebilecek, netliği iyileştirebileceksiniz. Şirket, gelen geri bildirimler üzerine bu yenilikleri eklemiş.

Dinamik Metin

phot2

Şimdilik betada olan Dinamik Metin isimli yeni özellik, herhangi bir metin katmanını tek bir tıklamayla dairesel, kavisli veya yay şeklinde dönüştürmeyi kolaylaştırıyor. Dinamik Metin'i seçip bir şekil belirledikten sonra metninizin otomatik olarak sığdırılıp yeniden boyutlandırdığını göreceksiniz. Böylece zahmetli çözümlere gerek kalmadan metinleri her durumda hızlı bir şekilde oluşturabilecek, boyutlandırabilecek, taşıyabilecek ve iyileştirebileceksiniz.

Firefly destekli üretken doldurma, üretken genişletme ve kaldırma araçlarında geliştirmeler

phot43

Firefly destekli Üretken Doldurma, Üretken Genişletme ve Kaldırma aracı artık 2K çözünürlükte çıktı. Daha detaylar ve daha az bozulma ile daha yüksek kaliteli sonuçlar sunulacak. Bu özellikler artık, genel kullanıma açık olan en yeni Firefly Fill, Expand ve Remove Tool 3 modellerinden güç alıyor.

Generative Fill’de oluşturulan nesneler üzerinde daha fazla yaratıcı kontrol

phot3

Photoshop’un en sevilen özelliklerinden olan Generative Fill’de de yenilikler var. Referans görüntüsünde büyük bir iyileştirme yapılmış. Artık kullanıcılar, oluşturma ve birleştirme sırasında referans nesnesinin kimliğini koruyarak daha fazla kontrol sahibi olacaklar. Artık genel kullanıma sunulan nesnelerle birlikte referans görüntüsü, sahneye daha iyi uyan, geometriye duyarlı sonuçlar sunuyor ve doğru ölçek, döndürme, aydınlatma, renk ve perspektife göre yeniden yönlendirme yapıyor.

