20. yüzyılda yaşamış sanat dünyasının en önemli isimlerinden bir tanesi olan Pablo Picasso, kübizm akımının temellerini attığı sayısız resim yapmasının yanı sıra pek çok farklı sanat türünde de eser vermiştir. Gelin Pablo Picasso kimdir yakından bakalım ve tekrar tekrar bakmak isteyeceğiniz tablolarından bazılarını görelim.

İnsanın içinde yaşadığı dünyayı anlamlandırma çabalarının estetik duygularla birleşmesi ile oluşan sanatın şüphesiz en etkileyici alanlarından bir tanesi resimdir. Tarih boyunca resim sanatını zenginleştirmiş sayısız ressamdan bahsetmek mümkün ama bunlar arasında Pablo Picasso’nun yeri ayrı. 20. yüzyılda yaşamış olan Pablo Picasso, kübizmin temellerini oluşturan sayısız esere imza atmıştır.

İspanyol olmasına rağmen hayatının bir bölümünü de Fransa’da geçiren Pablo Picasso, burada yalnızca resim yapmamış aynı zamanda pek çok farklı sanat türünde de sayısız eser yaratmıştır. Zaten kendisini yalnızca bir ressam değil de sanat tarihini değiştiren bir sanatçı olarak anmamızın nedeni budur. Gelin Pablo Picasso kimdir yakından bakalım ve saatlerce hayranlıkla izlemek isteyeceğiniz tablolarından bazılarını görelim.

Hayatı ve sanat akımı ile efsaneleşen ressam Pablo Picasso kimdir?

25 Ekim 1881 tarihinde İspanya’nın Malaga kentinde dünyaya gelen Pablo Picasso, çocuk yaşından beri resme yetenekli olduğu için güzel sanat okuluna gitti ve daha sonra da yolu Paris’e düştü. Gençliğinin ilk yıllarında adım attığı Paris sayesinde sayısız yeni sanatçı ve sanat akımı ile tanışan Pablo Picasso, burada kübizm sanat akımının temellerini atmaya başladı.

Pablo Picasso yalnızca bir ressam değildi, aynı zamanda bir heykeltraş, sahne tasarımcısı, şair ve oyun yazarıydı. Kendisinin yüz binden fazla baskı resmi, 34 binden fazla kitap resmi, 300’den fazla heykeli ve pek çok seramik eseri olduğu biliniyor. Pablo Picasso, 1973 yılının 8 Nisan günü kalp krizi ve akciğer ödemi nedeniyle 91 yaşındayken hayatını kaybetti.

Bakmalara doyamayacağınız Pablo Picasso eserleri:

Portrait of Dora Maar

The Old Guitarist

Figures at the Seaside

Ma Jolie

The Soup

La Vie

Large Nude in a Red Armchair

Les Demoiselles D’Avignon

The Weeping Woman

Guernica

Kolay anlaşılır resimlerinden: Portrait of Dora Maar

Pablo Picasso’nun o dönemki sevgilisi Dora Maar’ın resmedildiği Portrait of Dora Maar tablosu bir portredir. 1937 yaptığı bu resimde kadın figürü sandalye üzerinde oturmaktadır. Fazla detay barındırmayan ve kolay anlaşılan bir eser olsa da çiçek motifli kıyafeti ve uzun kırmızı ojeli tırnakları dikkat çekmektedir. Figürün aynı zamanda rahatlamış ve mutlu bir yüzü vardır.

Toplumcu bir tavırla çizildi: The Old Guitarist

Pablo Picasso’nun 1903 - 1904 yılları arasında yaptığı The Old Guitarist, aynı zamanda sanatçının en bilinen resimlerinden bir tanesidir. Bu tablo, kendisinin ezilenlere karşı daha duyarlı olduğu bir dönemde resmedilmiştir. Eserde kör olduğu belli olan bir adam iki büklüm bir pozisyonda bir gitara sarılmaktadır. Bu anlatı hem soyut hem de fiziksel bir figür sunar. Picasso bu tabloyu yaptığı sırada en yakın arkadaşı olan Casagemas’ın intihar ettiği haberini almıştır.

Aldatmanın tablosu: Figures at the Seaside

Picasso’nun 1931 yılında yaptığı Figures at the Seaside tablosunun aslında bir ihanetin resmi olduğu söyleniyor. O dönem eşi Olga ile arası bozuk olduğu bilinen Picasso, o yaz French Riviera Resort’a tek başına gitti ve burada 19 yaşında bir model ile ilişki yaşadı. Resimde bulunan iki peygamberdevesi başı, dişi böceklerin cinsel ilişki sonrası erkeği yemesinin ilginç bir tasviridir.

Popüler bir şarkının resmi: Ma Jolie

Adını Picasso’nun o dönemdeki sevgilisi olan Marcelle Humbert’in lakabından alan Ma Jolie, müzik figürleri ve nota anahtarı ile dikkat çekiyor. Tablo da zaten o dönem Paris müzik salonlarında çalınan popüler bir şarkıya gönderme yapıyor. Ma Jolie, ressamın kübist tarafını en net şekilde ortaya koyduğu önemli bir eser. Geleneksel resimlere pek benzememesi ve detaylarında gizli bir gülümse olması, onu benzersiz kılıyor.

Yoksulluğun en gerçek hali: The Soup

1902 yılında resmedilen The Soup tablosu, Pablo Picasso’nun yoksulluğun içinde kıvrandığı bir döneme ait. Bilinene göre bu resimden önceki yıl büyük kazanç sağlasa da hepsini kaybetmişti. Resmin ilham kaynağının Pierre Puvis de Chavannes tarafından Pantheon içinde çizilen bir duvar resmi olduğu tahmin ediliyor. Tabloda açık bir şekilde yardıma ihtiyacı olan bir kadına yardım edilmesini görüyoruz.

Tablo içinde tablo: La Vie

Pablo Picasso’nun mavi dönemi olarak adlandırılan bir dönemde, 1903 yılında yaptığı La Vie’deki insan figürlerinin çıplak olması bir hayli dikkat çekici. Aslında La Vie, tablo içerisinde tablo barındırıyor çünkü öndeki insan figürlerinin arkasında başka resimler de var. Van Gogh’un Sorrow isimli tablosundan ilham alındığı söylenen bu eserde yalnızlık temasının yanı sıra toplumsal bir duruş da yansıtılmıştır.

Ayrılık travması: Large Nude in a Red Armchair

1929 yılında yaptığı Large Nude in a Red Armchair tablosunda Picasso yalnızca kübizmden değil, aynı zamanda sürrealizmden de etkilenmişti. İlk eşi Olga olduğu düşünülen bu portre de elbette geleneksel çizgiler taşımıyor. Eşi ile kötü bir ayrılık geçirdikten sonra bir travma yaşayan Picasso, Large Nude in a Red Armchair tablosunda bunu kendince yansıtmıştır. Renk paletindeki doygunluk ise dikkat çekici.

Beş benzemez kadın figürü: Les Demoiselles D’Avignon

Pablo Picasso’nun 1907 yılında Barselona’da yaptığı eserlerden bir tanesi olan Les Demoiselles D’Avignon’da karşımıza çıkan insan figürlerinde beş çıplak fahişe tasvir ediliyor. Kadınların hiçbiri, geleneksel kadın figürüne uymuyor. Ayrık ve köşeli figürler kübizm akımının yansımalarıdır. Kadın figürlerinden ikisi iber stilinde, ikisi Afrika maskesi ile, biri ise Mısır tarzında resmedilmiştir.

Detaylarla bezeli: The Weeping Woman

Portrait of Dora Maar gibi 1937 yılında yaptığı The Weeping Woman tablosunda da sevgilisi Dora Maar tasvir edilir. Guernica ile aynı dönemde yaptığı bu tablonun yeri onun için çok ayrıydı ve sergilenmeye başladığında bile sık sık gidip ziyaret etmişti. Dışarıdan bakıldığında klasik bir Picasso tablosu gibi görünmesine rağmen belki de en çok detaya sahip resimlerinden bir tanesidir.

Hayır, siz yaptınız: Guernica

Guernica, belki de Pablo Picasso’nun en ünlü eserlerinden bir tanesidir. 1937 yılında yapılan resim, İspanyol İç Savaşı sırasında Nazilerin Guernica şehrini bombalamasını anlatmaktadır. Tablonun orijinali siyah, beyaz ve gri renklerden yapmıştır. Bir söylentiye göre İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Nazi subayı Picasso’yu sorgulamak içine evine gelmiş ve Guernica tablosunu göstererek ‘Bunu siz mi yaptınız?’ diye sormuş. Picasso ise ‘Hayır, siz yaptınız.’ demiş.

Dünya sanat tarihinin en önemli ressamlarından bir tanesi olan Pablo Picasso kimdir sorusunu yanıtlayarak sanatçının en önemli eserlerinden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Pablo Picasso eserlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz