Pil Sağlığını Korumak İçin Telefonu Nasıl Şarj Etmeliyiz? (Bu Yöntemlerin Hepsi Önemli...)

Günümüzde teknoloji her ne kadar hızla gelişse de piller için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Peki telefonumuzun pil sağlığını korumak için ne yapmamız gerekiyor?

Telefonlarımız artık elimizden düşmüyor ve hâliyle gün içinde en büyük derdimiz şarjın aniden bitmesi ya da bataryanın eskisi gibi dayanmaması oluyor. Yeni bir telefon aldığımızda pil performansı harikayken zamanla bu sürenin kısaldığını hepimiz fark ederiz ancak bu kaçınılmaz sonu yavaşlatmak ve pil sağlığını korumak aslında tamamen bizim elimizde.

Batarya ömrünü uzatmak ve telefonunuzu yıllarca ilk günkü performansına yakın kullanmak istiyorsanız, günlük şarj alışkanlıklarınızda yapacağınız ufak değişiklikler büyük farklar yaratacaktır ve merak etmeyin, uygulayacağınız bu yöntemler teknik bilgi gerektirmeyen oldukça basit adımlar...

İdeal şarj aralığı: %20 ve %80 kuralı

Pek çok kullanıcının düştüğü en büyük hatalardan biri, telefonu şarj etmek için pilin tamamen bitip kapanmasını beklemektir. Oysa yeni nesil lityum-iyon piller, tamamen boşaldıklarında kimyasal olarak daha fazla strese girer ve bu durum döngü ömrünü kısaltır. Bunun tam tersi de geçerlidir. Telefonu sürekli %100 seviyesinde tutmaya çalışmak da pile gereksiz bir yük bindirir.

Pil sağlığını korumak için en sağlıklı yöntem, şarj seviyesini gün içinde %20 ile %80 arasında tutmaya çalışmaktır. Telefonunuzu şarjdan çekmek için %100 olmasını beklemek zorunda değilsiniz, hatta tam dolmadan çekmek bataryanın üzerindeki voltaj baskısını azaltacağı için uzun vadede çok daha yararlıdır.

Gece şarjda bırakmak ve ısı faktörü

Hepimizin sıkça yaptığı ve doğruluğunu tartıştığı bir diğer konu ise telefonu gece yatarken şarja takıp sabah %100 ile uyanmaktır. Günümüzdeki akıllı telefonlar şarj dolduğunda akımı kesecek kadar akıllı olsa da telefon sabaha kadar prizde kaldığında "damla şarj" dediğimiz duruma maruz kalır. Pil seviyesi %99'a düştüğünde tekrar şarj olmaya başlar ve bu durum pilin sürekli yüksek voltajda ve sıcak kalmasına neden olur.

Isı, bir pilin en büyük düşmanıdır. Özellikle telefonu yastığın altına koymak veya kalın bir kılıfla şarj etmek, ısının dağılmasını engeller. Bu yüzden mümkünse telefonunuzu uyanmadan kısa bir süre önce şarj etmek veya gece şarj edecekseniz serin bir zemine bırakmak pil ömrü açısından çok daha sağlıklıdır.

Orijinal şarj aleti ve kablo kullanımı

Piyasada çok ucuza satılan yan sanayi şarj aletleri ve kablolar, telefonunuzun güç yönetim çipine ciddi zararlar verebilir. Her telefonun desteklediği akım ve voltaj değerleri farklıdır ve orijinal olmayan adaptörler genellikle bu değerleri sabit bir şekilde sağlayamaz. Dalgalı akım gönderebilen kalitesiz şarj aletleri, bataryanızın kimyasal yapısını bozarak şişmesine veya çok daha hızlı tükenmesine yol açabilir.

Telefonunuzu korumak istiyorsanız, mutlaka kutu içinden çıkan orijinal ekipmanları veya üreticinin onayladığı sertifikalı (MFI gibi) aksesuarları kullanmaya özen göstermelisiniz.

Şarj sırasında telefonu kullanmak

Telefon şarjdayken oyun oynamak veya ağır uygulamalar çalıştırmak, pil sağlığına "parazit yük" adı verilen bir durumla zarar verir. Siz bir yandan bataryayı doldurmaya çalışırken, diğer yandan işlemciyi yorarak bataryayı boşaltmaya çalışırsınız. Bu çelişkili durum bataryanın aşırı ısınmasına neden olur ve yukarıda bahsettiğimiz gibi aşırı ısı, pil ömrünü kısaltan en önemli faktördür.

Eğer çok acil bir durum yoksa, telefonunuz şarj olurken onu bir kenara bırakıp dinlenmesine izin vermek, bataryanızın size daha uzun yıllar hizmet etmesini sağlayacaktır.