Her alanda gerçekleştirilen atılımlar, havacılık sektöründe de hız kesmeden devam ediyor. Tıpkı araçlarda elektrikliye hızlı bir geçiş sürecimiz olduysa, aynı süreç uçaklar için de geçerli gibi görünüyor.

Hâlihazırda elektrikle ve pille çalışan uçaklar, pek yaygın olmasa da geleceğin teknolojisi neler söyler pek bilemiyoruz. Şu anda küçük ve nispeten daha hafif uçaklarda başarılı olan pil gücü, yolcu uçaklarına entegre edilebilecek mi?

Gelişen teknoloji, eminiz ki buna da bir dizi çözümler getirecektir. Peki, gelin o çözümlerin ne kadar güvenilir olup olmadığından biraz bahsedelim.

Sıfır emisyonlu uçaklar, çok kısa bir zaman önce havalandı.

Tıpkı otomobillerde olduğu gibi, uçaklarda da elektrik kullanımı, oldukça yerinde ve mantıklı bir çözümdü. Üstelik normal bir uçağın çıkardığı sesin yarısının bile çıkmaması, karbon emisyonu üretmemesi gibi faktörler, sektörün de elektrikli uçaklara yönelmesini sağladı.

Aynı durum, pil teknolojisi için de geçerliydi. Şu anda pil teknolojisi, elektrikli uçakların menzilini sınırladığı için uçuşlar, daha kısa mesafede gerçekleşiyor. Dolayısıyla bir yolcu uçağında bu teknoloji kullanılamıyor.

Elektrikli uçaklar, havacılık dönüşümünün için büyük bir adımı.

Ancak adımın sağlam atılabilmesi için daha fazla geliştirilmesi gerekiyor. Pille çalışan uçakların da güvenilir olup olmadığı tartışması gündemdeyken, neden bu tür uçakların hâlâ pek de revaçta olmadığını açıklayalım.

Geleneksel uçak motorlarına kıyasla pille çalışan uçaklar, daha basit bir yapıya sahip. Daha az hareketli parça içerdiği için de bakım masrafı düşük, dolayısıyla arıza riski de o denli az. Üstelik daha güvenli bir çalışma mekanizmasına sahip. Çünkü uçaklar, motor arızası sebebiyle bir güç kaybı yaşayarak risk oluşturuyor.

Pille çalışan uçakların avantajları saymakla bitmez belki ama, riskleri neler?

Yeni nesil bataryalar, ısınmayı kontrol altında tutarak riski azaltsa da bataryalar, aşırı ısındığında yangın riski oluşabiliyor. Kaldı ki pille çalışan uçaklara adım atılmamasının en büyük sebebi olan menzil sorunu gündemde. Enerji yoğunluğu, fosil yakıtlara göre daha düşük olduğu için uzun mesafe için güvenli değil.

Soğuk hava koşullarında performans ise %20-30 oranlarında azaldığı için uçuş süresi olumsuz etkilenebilir. Üstelik bir uçağı, küçük bir batarya kaldıramayacağı için batarya ne kadar büyükse, ağırlık da o kadar fazladır. Ağırlık arttıkça, uçağın kalkış mesafesi uzayabilir.

Sonuç olarak pille çalışan uçaklar, şu an için uzun menzillerde pek de güvenilir bir seçenek olmadığı için üzerine daha fazla çalışılması gerektiği düşünülüyor. Daha kısa mesafelerde ve eğitim uçuşlarında kullanılması uygun görülen bu uçaklar, batarya teknolojisi geliştikçe daha güvenli bir hâle gelecektir.

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