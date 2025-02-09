Uçağa bindiğimizde birçok bölümün yerini biliyoruz, hepsini de görüyoruz sanıyoruz ancak yolculardan saklanan ve sadece mürettebatın gördüğü özel alanlar var.

Pilotlar ve kabin ekibi nerede dinleniyor dersiniz? Kısa yolculuklarda belki hep gözümüzün önündeler ama uzun yolculuklarda onların da dinlendiği bazı özel bölümler var.

Peki nerede bu alanlar?

Pilotların ve kabin ekibinin dinlenme odaları

Pilotlar ve kabin ekibi tıpkı yolcular gibi dinlenmeye ihtiyaç duyuyor ancak onlar için tasarlanmış gizli dinlenme odaları bulunuyor. Uyuyacakları, kahve molası verecekleri ya da sadece dinlenmek için kullanacakları bu bölümlerin yeri uçağın tipine göre değişebiliyor.

Pilotlar için bu alanlar genellikle kokpitin hemen üstünde yer alıyor. Yolcuların erişemeyeceği bir merdiven ya da gizli kapı ile ulaşılan bu odalar, küçük ama konforlu alanlar. 2 pilotun kokpitte olması gerektiğinden diğer pilotlar için bu alanlar çoğunlukla 2 kişiye göre dizayn ediliyor.

Kabin ekibi için özel alanlar ise uçağın arka kısmında bulunuyor. Kişi sayısı burada uçağa göre değişebiliyor ancak her bölümde mutlaka yastık, battaniye ve bazen küçük bir ekran bile bulunuyor.

Bazı yolcular “Ne var acaba burada?” diye özel alanları zorlasa da kabin ekipleri onları doğru yere yönlendiriyor. Tuvalet gibi mesela! Perde ve ses düzenlemesi olsa da bazı kabin ekibi üyeleri, çocuk ağlaması gibi durumlarda o kadar da izole olamadıklarını belirtiyor.

Bagajların saklandığı ve yüklerin yerleştirildiği bölmeler

Bagajlarımızı check-in noktasında teslim ettikten sonra onların nereye gittiğini pek düşünmeyiz. Bizimle gelen bavullarımız için de tabii ki özel bölmeler bulunuyor. Bunlar genellikle uçağın alt kısmında yer alıyor ve özel ekipler tarafından dikkatlice düzenleniyor.

Modern uçakların bagaj bölmeleri sadece valizleri değil; kargoları, hayvan taşıma kafeslerini ve bazen de hassas eşyaları taşımak için ayrılmış bölümler de içeriyor.

Mutfak, teknik birimler ve yakıt alanları gibi daha birçok göremediğimiz alan var. Bir dahaki uçak yolculuğunuzda eminiz ki gözleriniz bu alanları arayacak ama pilot ve kabin ekibini rahatsız etmeseniz iyi olur : )

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