Pinterest Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Bazı kullanıcılar resim stok uygulaması olan Pinterest'ten rahatsızlık duyup hesaplarını silmek isteyebiliyorlar. Hesabınızı silmeniz için Pinterest uygulaması üzerinden bazı işlemleri yerine getirmeniz gerekiyor. Sizin için süreci anlattık.

Görsel paylaşım platformu Pinterest, günümüzün en aktif mecralarından birisi. Özellikle Google aramalarında bile görünmeyen görselleri listelemesi, video ve GIF gibi formatlara da destek vermeye başlaması önemli özellikleri arasında. Ancak bazen kullandığımız bir uygulamayı bırakmak isteyebiliyoruz, bunlardan birisi Pinterest de olabilir.

Pinterest'i kullanmayı bırakmanız, hesabınızın otomatik olarak silineceği anlamına gelmiyor. Diğer platformlarda olduğu gibi siz istemedikçe profiliniz, bilgileriniz Pinterest'te kalmaya devam ediyor. Bu nedenle Pinterest hesap silme işlemlerini adım adım anlattık.

Pinterest hesap silme işlemleri:

Adım #1: Pinterest uygulamasında, sağ üst köşedeki altıgen sembole dokunun

Pinterest uygulamasında, sağ üst köşedeki altıgen sembole dokunun Adım #2: ‘Hesap ayarları’ seçeneğine dokunun.

‘Hesap ayarları’ seçeneğine dokunun. Adım #3: ‘Hesabı kapat’ seçeneğine dokunun.

‘Hesabı kapat’ seçeneğine dokunun. Adım #4: Tekrardan ‘Hesabı kapat’ seçeneğine dokunun.

Adım #1: Pinterest uygulamasında, sağ üst köşedeki altıgen sembole dokunun.

iPhone, iPad ya da Android cihazınızdan ‘Pinterest’ uygulamasına girdiğinizde, sağ üst köşede altıgen bir şekil göreceksiniz. Altıgen şekle tıklayarak ayarlar menüsüne ulaşıyoruz, buradan sonra diğer adıma geçiyoruz.

Adım #2: 'Hesap ayarları' seçeneğine dokunun.

Altıgen şekle tıkladıktan sonra karşınıza birçok ayar seçeneği çıkacaktır. Bu seçeneklerin arasından ‘Hesap ayarları’ yazana tıklayıp bir sonraki aşamaya geçiyoruz.

Adım #3: 'Hesabı kapat' seçeneğine dokunun.

Hesap ayarları menüsüne geldiğinizde en altta ‘Hesabı kapat’ seçeneğini göreceksiniz. Seçeneğin üzerine tıklayarak bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

Adım #4: Tekrardan 'Hesabı kapat' seçeneğine dokunun.

Adım #3’te ‘Hesabı kapat’ seçeneğine tıklamamızın ardından ekrana ‘Emin misiniz?’ başlıklı küçük bir menü gelecektir. Bu menüden de kırmızı şekil içerisinde bulunan ‘Hesabı kapat’ butonuna dokunun. Tüm işlemlerin ardından e-mail’inize bir e-posta gelecektir. Gelen e-postadan da onay vererek Pinterest hesabınızı kapatabilirsiniz.

Metod #2: Bilgisayar kullananlar için

Adım #1: Ekranın sağ üstünde bulunan ok simgesine tıklayın.

Ekranın sağ üstünde bulunan ok simgesine tıklayın. Adım #2: Gelen menüden ‘Ayarlar’ seçeneğine tıklayın.

Gelen menüden ‘Ayarlar’ seçeneğine tıklayın. Adım #3: ‘Hesap ayarları’ seçeneğine tıklayın.

‘Hesap ayarları’ seçeneğine tıklayın. Adım #4: ‘Hesabı kapat’ butonuna tıklayın.

‘Hesabı kapat’ butonuna tıklayın. Adım #5: ‘Devam’ butonuna tıklayın.

‘Devam’ butonuna tıklayın. Adım #6: Pinterest hesabınızı kapatma nedeninizi seçin.

Pinterest hesabınızı kapatma nedeninizi seçin. Adım #7: ‘E-posta gönder’ butonuna tıklayın.

Adım #1: Ekranın sağ üstünde bulunan ok simgesine tıklayın.

Pinterest web sitesine girdiğinizde ekranınızın sol köşesinde yönü aşağıya doğru olan bir ok simgesi göreceksiniz. Ok simgesine tıklayarak bir sonraki adıma geçiyoruz.

Adım #2: Gelen menüden 'Ayarlar' seçeneğine tıklayın.

Adım #1’de ok simgesine tıkladıktan sonra aşağıya doğru sıralanmış birçok seçenek göreceksiniz. Bu seçeneklerin arasından ‘Ayarlar’ yazana tıklayın.

Adım #3: 'Hesap ayarları' seçeneğine tıklayın.

Ayarlar menüsüne girdiğinizde sol tarafta Pinterest ile ilgili birçok ayarı göreceksiniz. Aralarından ‘Hesap ayarları’ yazana tıklayın.

Adım #4: 'Hesabı kapat' butonuna tıklayın.

Hesap ayarları sayfasında biraz aşağıya indiğinizde sağ tarafta üç tane buton göreceksiniz. Bu butonlardan ‘Hesabı kapat’ yazana tıklayın.

Adım #5: Pinterest hesabınızı kapatma nedenini seçin.

Pinterest size hesabınızı neden kapattığınızı öğrenmek için küçük bir menü gönderecektir. Bu menüden hesabınızı neden kapatmak istediğinizi seçin.

Adım #6: 'E-posta gönder' butonuna tıklayın.

Son adımda Pinterest ekrana yeniden küçük bir menü gönderecektir. Bu menüden ‘E-posta gönder’ seçeneğine tıklayın. Pinterest, seçeneğe tıklamanızın ardından hesap silme işlemine onay vermeniz için bir e-posta gönderecektir. Bu e-posta üzerinde bulunan ‘Evet, hesap kapatılsın’ butonuna tıklayarak hesabınızı kapatabilirsiniz.

Pinterest alternatifi uygulamalar:

We Heart It

Dribbble

Depositphotos

Pexels

Behance

We Heart It

We Heart It'in Pinterest’e ilk benzeyen yanı, ilk açılışta karşınıza çıkan kategori seçme sayfası. Kullanıcılar, görselleri kendi profillerinde ve herkese açık bir şekilde paylaşabiliyorlar. Paylaşılmış olan bu görselleri beğenip yorum yapabiliyoruz. Beğendiğimiz görselleri aynı zamanda kendi sayfamıza kaydedebiliyoruz.

Dribbble

Dribbble uygulamasının da Pinterest’e benzer yanları bulunuyor. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra size üç seçenek sunuluyor, kullanma amacınıza göre birini seçiyorsunuz. Amacınıza uygun görseller bu şekilde sizin için filtreleniyor. Bu görselleri, tıpkı Pinterest’te olduğu gibi beğenip yorum yapabiliyorsunuz. Ayrıca kendi fotoğraflarınızı diğer kullanıcılarla paylaşabileceğiniz profil sayfası da bulunuyor.

Depositphotos

Pinterest’te bütün görselleri ücretsiz olarak indirebiliyorken, Depositphotos’da bazı görselleri ücretini ödeyerek indirebiliyoruz. Uygulama içerisinde yıllık ve aylık plan olarak seçim yapıp planınıza göre görsel ve video indirebiliyorsunuz. Her planın da limitli bir indirme sınırı bulunuyor. Örneğin en düşük ücret olan 299$, Türk Lirası kuruyla 2345 TL’lik pakette 30 görsel indirme hakkınız bulunuyor. Günümüx şartlarına göre oldukça yüksek rakamlar. Ancak bu platformun hedefinde zaten büyük reklam ajansları ve kurumsal şirketler yer alıyor. Depositphotos’da da tıpkı Pinterest’te olduğu gibi bir kategori seçiyor, buna göre görselleri görüp, beğenip, indirebiliyorsunuz.

Pexels

Pexels’de üye olduktan sonra ekranınıza otomatik olarak diğer kullanıcıların yüklemiş oldukları görseller düşüyor. Bu görselleri sadece beğenebiliyorsunuz. Yorum yapma seçeneği Pexels’de bulunmuyor. Pexels’de de diğer uygulamalar gibi profil sayfası bulunuyor. Profil sayfasında diğer uygulamalardan farklı olarak bütün dünya ve 30 gün içerisindeki sıralamanız gösteriliyor. Görsellerinizin görüntülenmesi arttıkça bu sıralamada da yükseliyorsunuz.

Behance

Behance, aslında Adobe'a ait bir kreatif portföy uygulaması. Kullanıcılar, yaptıkları kreatif çalışmaları diğer kullanıcılara ve ilgili kişilere sergiliyorlar. Temel amacı ise kreatif alanda çalışan kişilerin dijital birer portföye sahip olmalarını sağlamak.

Yazımızda sizlere Pinterest hesap silme ve Pinterest’e alternatif uygulamalar hakkında bilgi verdik. Görüş, öneri ve yorumlarınızı bekliyoruz :)