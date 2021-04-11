Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, geçtiğimiz günlerde ülkemize temsilci atadığını açıklayan Pinterest'e uygulanan reklam yasağının kaldırıldığını açıkladı. Karar, bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Ülkemizde 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla uygulamaya konan Sosyal Medya Yasası kapsamında günlük 1 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip tüm sosyal medya platformlarının bir temsilci ataması gerekiyordu. Temsilci atamayan platformlara kademeli olarak para cezası, reklam yasağı gibi pek çok kısıtlama getirildi.

Facebook, Instagram, Twitter ve LinkedIn gibi platformlar geçtiğimiz aylarda temsilci atamayı kabul etmişti. Son olarak da geçtiğimiz günlerde ABD merkezli görsel paylaşım platformu Pinterest de temsilci atayacağını açıkladı, böylece temsilci ataması gereken platformlar listesindeki tüm şirketler birer temsilci atamış oldu. Bu açıklamanın ardından bugün Resmi Gazete'de yayınlanan bir karar ile Pinterest'e uygulanan reklam yasağı kaldırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kararı Twitter hesabından duyurdu:

Pinterest'e, Sosyal Medya Yasası'nın uygulamaya konmasının ardından temsilci atamadığı için 19 Ocak 2021 tarihinden beri reklam yasağı cezası uygulanıyordu. Yaklaşık 3 aydır reklam yasağı uygulanan platform, 9 Nisan tarihinde temsilci atayacağını açıklamıştı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yasağın kaldırıldığını bugün (11 Nisan) yaptığı bir açıklamayla bildirdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda ''Pinterest INC. adlı sosyal ağ sağlayıcısının 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un k 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 19.01.2021 tarihli ve 4202 sayılı reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir'' ifadelerine yer verildi.