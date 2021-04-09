Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından yapılan açıklamaya göre Pinterest, Türkiye temsilcisi atamayı kabul etti. Böylece Türkiye temsilcisi bildirmeyen sosyal medya platformu kalmadı.

1 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası, Türkiye’de günlük 1 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformlarının birer Türkiye temsilcisi atamasını zorunlu kılıyordu. Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook ile alt şirketleri olan Instagram, temsilci atayacaklarını daha önce zaten açıklamışlardı. Ayrıca mikro blog sitesi Twitter da daha önce yapmış olduğu açıklama ile Türkiye temsilcisi atayacağını bildirmişti.

Yapılan son bildirimlerin ardından bir Türkiye temsilcisi bildirmeyen tek sosyal medya platformu Pinterest kalmıştı ki Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu duyuru ile Pinterest kullanıcılarının yüreğine su serpen müjdeyi verdi: Pinterest, bir Türkiye temsilcisi atayacağını duyuran son sosyal medya platformu oldu.

“Haberler güzel. 7253 sayılı kanun kapsamında Pinterest de bugün Türkiye'ye temsilcisini atadı” diyen Bakan Yardımcısı, “Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına “Ülkemiz için büyük bir kazanım olan bu yolda, milletimizin dijital dünyadaki hakları artık daha etkin korunacak. Vatandaşlarımız karşılarında muhatap bulabilecek, sosyal ağlardaki mağduriyetleri daha hızlı giderilecek” ifadeleriyle devam eden Sayan, Sosyal Medya Yasası’nın yürürlüğe girdiği 1 Ekim tarihinden bu yana gerçekleşen tüm gelişmeleri aşağıdaki infografik ile özetledi.