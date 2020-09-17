Torrent kaynak platformu Piratebay, sahip olduğu bazı alan adlarının haklarını kaybetti. Platform kurucularının alan adlarının haklarını yenilememesi üzerine açık artırmaya çıkarılan piratebay.org, 50 bin dolar karşılığında yeni sahibine devredildi. Ayrıca platforma ait olan diğer alan adları da yakında satışa çıkacak.

Torrent teknolojisinin en popüler kaynak platformlarından bir tanesi olan Piratebay'de ilginç bir olay gerçekleşti. Platform kurucuları, "thepiratebay.com" ve "piratebay.org" şeklinde sahip oldukları alan adlarının süresini uzatmadılar. Hal böyle olunca da bu alan adları satışa sunuldu. Hatta dün, piratebay.org şeklindeki alan adı Dropcatch üzerinden açık artırmayla satıldı. Bu satış, tam 50 bin dolar (yaklaşık 400 bin TL) karşılığında gerçekleşti.

İnternet üzerinden hizmet veren platformlar, çoğu zaman birden çok alan adının sahibi oluyorlar. Bunun nedeni, herhangi bir şey olması durumunda yedek alan adını kullanabilmek. Ayrıca bazı şirket ya da platformlar, kendileri adına sahte siteler oluşturulmaması için bu tür yollar tercih ediyorlar. Haliyle Piratebay yöneticileri de ellerinde bazı alan adlarını tutuyorlardı. Ancak bu alan adlarının hakları bu yıl yenilenmeyince, alan adının satışı için de bir engel kalmamış oldu.

Satış sadece piratebay.org ile sınırlı değil. Yakın tarihte yeni açık artırmalar yapılacak

Platformun kurucularından olan Fredrik Neij, söz konusu alan adlarının yasal sahibiydi. Ancak yıllardır tutulan alan adları için bu yıl, herhangi bir yenileme yapılmadı. Hal böyle olunca da dün itibarıyla piratebay.org satıldı. Ancak bu satış işlemi tek olmayacak. Neij'in sahip olduğu diğer alan adı thepiratebay.com da satışa sunulacak. Bu alan adı için ne kadar ödeme yapılacağı şu an için bilinmiyor.

Edinilen bilgilere göre thepiratebay.com, açık artırmaya çıkacak son alan adı olmayacak. Önümüzdeki hafta, thepiratebay.net ve piratebay.net şeklindeki alan adları da açık artırmayla çalışacak. Tıpkı thepiratebay.com gibi diğer iki alan adının da ne kadarlık ödemelerle satın alınacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

piratebay.org'a ne olacak?

Dünyanın en büyük torrent kaynak platformlarından bir tanesinin alan adını satın alan kişinin, bu alan adıyla ne yapacağı şu an için bilinmiyor. Zaten alan adına erişmeye çalıştığınızda da karşınıza bir şey çıkmıyor. Ancak bu alan adının çok farklı şekillerde kullanılabileceğini de söylemek mümkün.